Holloway, Makhachev'in kemerleri hakkında: “Sen iki sıkletin şampiyonu değilsin”

·1·Spor
Holloway, Makhachev'in kemerleri hakkında: “Sen iki sıkletin şampiyonu değilsin”

UFC 330 turnuvasının ana maçında namağlup Ian Machado Garry'yi hakem kararıyla mağlup eden Rus dövüşçü Islam Makhachev'in zaferi, dövüş sporları dünyasında yeni tartışmalara yol açtı.

Promosyonun eski şampiyonu ve en tanınmış yıldızlarından biri olan Amerikalı Max Holloway sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Makhachev'in sıkletlerdeki kemerlerini savunma politikasını açıkça sorguladı.

“Neden iki kemeri elinde tutuyor?”: Holloway'den sert itiraz

Amerikalı sporcu, şampiyonun aynı anda iki sıklet kemerine sahip olup yalnızca birini savunmasının adil olmadığını belirtti:

“Lanet olsun, neden iki kemeri elinde tutuyor? Durum şu, kardeşim: Elinde iki şampiyonluk kemeri var ama aslında iki sıkletin şampiyonu değilsin.

Şu anda yalnızca bir kemeri savunuyor. Neden? Bunu hiç anlamıyorum arkadaşlar”, — diyerek tepkisini dile getirdi Max Holloway.

Sıkletlerdeki ikilem ve taraftarların soruları

Holloway'in bu açıklaması, MMA camiasında uzun süredir tartışılan birçok önemli sorunu gündeme taşıdı:

  • Sıkletlerdeki durgunluk: Bir dövüşçünün aynı anda iki unvana sahip olması, hafif sıklet ve yarı orta sıkletteki diğer adayların şampiyonluk fırsatlarını geciktiriyor;

  • Kemerlerin boşaltılması meselesi: Uzmanlar ve sporcular Islam Makhachev 'in yakın zamanda hafif sıklet kemerini savunması ya da kemeri resmen bırakıp tüm odağını yarı orta sıklete vermesi gerektiğini belirtiyor.

UFC yönetimi, Makhachev'in bir sonraki maçının hangi sıklette ve hangi kemer için yapılacağını henüz resmen açıklamadı.

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İslam MahaçevMax HollowayUFCIan Machado Garry
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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