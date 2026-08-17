Galaxy S22 Serisi LineageOS Yazılımıyla Yeni Bir Hayata Kavuşabilir

Ixbt.com’un haberine göre, 2022 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S22 amiral gemisi serisi, resmi destek süresi sona erdikten sonra bile yeni işletim sistemi sürümleri alma imkanına kavuştu. Bunun nedeni, popüler LineageOS alternatif yazılımının resmi desteği sayesinde kullanıcıların cihazlarının yazılım ömrünü uzatabilmesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinin Android 12 işletim sistemiyle piyasaya çıktığı biliniyor. Samsung bu seri için dört büyük Android güncellemesi sözü vermişti; buna göre Android 16’nın cihazlar için son resmi sürüm olması bekleniyor. Samsung’un sonraki nesil amiral gemileri için uygulamaya koyduğu yedi yıllık destek programı bu modelleri kapsamıyor.

Şirketin mevcut yol haritasına göre Galaxy S22 cihazları, One UI 8.5 güncellemesini alacak cihazlar listesinde yer almıyor. Resmi destek sona erdiğinde kullanıcıların önünde yalnızca son sürümde kalmak veya alternatif çözümler aramak seçeneği kalacak. LineageOS projesi de bu güvenilir alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

LineageOS 23 ve Android 17 beklentileri

Geliştiriciler, Galaxy S22 serisini resmi olarak destekledikleri cihazlar listesine dahil etti. Bu durum, resmi olmayan portlardan farklı olarak sürümlerin doğrudan LineageOS topluluğu tarafından yayımlanması ve desteklenmesi açısından önem taşıyor. Şu anda bu amiral gemileri için Android 16 tabanlı LineageOS 23 yapıları mevcut.

Gelecekte Android 17 tabanlı bir sonraki LineageOS sürümünün de yayımlanması bekleniyor. Geliştiriciler yeni platforma geçiş sırasında cihazı desteklemeye devam ederse Galaxy S22 sahipleri, Samsung’un resmi hizmeti sona erdikten sonra bile Android 17’yi yükleyebilecek.

Önemli sınırlamalar ve dikkat edilmesi gerekenler

Sunulan alternatif yazılım, 2022 model amiral gemilerinin donanımının günlük görevler için hâlâ yeterince güçlü olmasından yararlanarak kullanım ömrünü uzatmayı mümkün kılıyor. Ancak bu yöntem teknik açıdan bir dizi zorluğu beraberinde getirebilir.

Özellikle LineageOS’u yüklemek için bootloader kilidinin açılması gerekir; bu da cihazın yeniden yazılımlanmasını zorunlu kılar. Ayrıca Samsung’un One UI arayüzündeki bazı özellikler, kamera yetenekleri, Galaxy AI yapay zeka işlevleri ve Knox güvenlik ortamı hizmetleri çalışmayabilir veya düzgün çalışmayabilir.