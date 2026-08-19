Elon Musk, Goldman Sachs'ın uzay ekonomisi tahminine katılmadı

·7·Teknoloji
Elon Musk, Goldman Sachs'ın uzay ekonomisi tahminine katılmadı

Küresel uzay ekonomisinin geleceğine ilişkin finansal tahminlerle gerçek sektör eğilimleri arasındaki fark giderek büyüyor. Ünlü Goldman Sachs bankasının analistlerine göre küresel uzay endüstrisinin hacminin 2035 yılına kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ancak SpaceX'in kurucusu Elon Musk bu değerlendirmeleri fazlasıyla ihtiyatlı bulduğunu ve gelecekteki göstergelerin bunun çok üzerinde olacağını belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre finans kuruluşları, uzay pazarındaki hızlı büyümeyi roket fırlatma maliyetlerinin düşmesi, özel yatırımların artması ve açık piyasada finansman olanaklarının genişlemesi gibi birkaç temel faktörle açıklıyor. Sektöre yönlendirilen fonlar şimdiden rekor seviyelere ulaşıyor.

Yatırım akışı ve finans piyasası dinamikleri

Son yıllarda uzay sektörüne artan ilgi, doğrudan finansal göstergelere de yansıyor. Özellikle 2025 yılında bu alana 55 milyar dolardan fazla yatırım yapılırken, 2026'nın yalnızca ilk çeyreğinde yatırım hacmi 36 milyar dolara ulaştı. Bu hızlı büyüme, yatırımcıların geleceğin teknolojilerine duyduğu güvenin arttığını gösteriyor.

Buna rağmen Elon Musk, Goldman Sachs'ın tahminini fazlasıyla düşük buldu. SpaceX yöneticisi, bankanın 1,8 trilyon dolarlık değerlendirmesine kısa ve net bir yanıt vererek pazarın bundan “çok daha büyük” bir hacme ulaşacağını söyledi. Uzmanlara göre milyarderin bu güveninin temelinde teknolojik ilerlemeler ve yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi yatıyor.

Gelecekteki temel büyüme etkenleri

Elon Musk ve diğer sektör uzmanlarına göre uzay ekonomisinin hızla genişlemesini bir dizi temel faktör tetikleyecek:

  • Yeniden kullanılabilir roketlerin devreye alınması ve lojistik maliyetlerinin keskin biçimde düşürülmesi;
  • Küresel internet ve iletişim hizmetleri sağlayan dev uydu takımları;
  • Yörüngede veri işlemek üzere tasarlanan uzay veri merkezleri;
  • Özel şirketlerin Dünya yörüngesindeki ticari faaliyetlerini önemli ölçüde genişletmesi.
Bu alanların gelişmesinin yalnızca havacılık ve uzay sanayisini değil, tüm küresel teknoloji pazarını da yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Özel sermayenin hareketlenmesi ve yenilikçi çözümler, önümüzdeki on yılda insanlığın uzaydaki varlığını kökten değiştirecek.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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