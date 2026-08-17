Martin Ødegaard rakiplere gözdağı verdi

·5·Spor
Martin Ødegaard rakiplere gözdağı verdi

Arsenal, sezon öncesindeki ilk kupasını kazanarak İngiliz futbolundaki ciddi hedeflerini bir kez daha ortaya koydu. Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanan İngiltere Süper Kupası – Community Shield karşılaşmasında Mikel Arteta'nın öğrencileri rakiplerini ikna edici bir şekilde mağlup ederek yeni sezon öncesi seviyesini gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Londra ekibi bu karşılaşmada son derece disiplinli ve etkili bir futbol sergiledi. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve takım kaptanı Martin Ødegaard'ın attığı goller sayesinde kupa Emirates Stadyumu'na götürüldü.

Şampiyonluk öncesi ciddi mesaj

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Martin Ødegaard, rakiplere sert bir uyarı göndererek Arsenal'in tüm turnuvalarda şampiyon olmayı hedeflediğini vurguladı. Norveçli orta saha oyuncusu, takımın geçen dönemde zaferin tadını aldığını ve bu duyguyu yeniden yaşamaya hazır olduğunu ifade etti.

«Harika bir futbol oynadık ve seviyemizi gösterdik. Hazır olduğumuzu, ciddi olduğumuzu ve yeniden kazanmak istediğimizi kanıtladık. Kazanmanın nasıl bir his olduğunu tattığınızda bunu tekrar yaşamak istersiniz. Tüm organizasyonlarda şampiyon olmak istiyoruz», dedi Ødegaard kupayı kazandıktan sonra.

Yeni futbolcuların ilk maçı

Bu karşılaşmada forma giyen yeni oyuncular da takımın oyununa hızla uyum sağladıklarını gösterdi. Özellikle Bruno Guimarães, orta sahadaki enerjisiyle kaptanın övgüsünü kazandı. Ødegaard, Brezilyalı futbolcunun daha ilk günlerinden itibaren takıma doğal bir parça gibi dahil olduğunu özellikle belirtti.

Kanatta görev yapan Christos Tzolis de performansıyla öne çıktı ve iki asist yaptı. Teknik direktör Mikel Arteta, öğrencilerinin sezon öncesi hazırlığından ve ortaya koyduğu futboldan duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Bu galibiyet, Arsenal'in tarihindeki 18. Süper Kupa zaferi oldu. Londra ekibi şu anda bu alanda rekor sahibi Manchester United'ın (21) üç kupa gerisinde bulunuyor. Teknik direktör Mikel Arteta ise bu zaferin takım için yeni bir standart olduğunu ve önlerinde son derece rekabetçi bir sezon bulunduğunu vurguladı.

ArsenalMartin ØdegaardMikel ArtetaCommunity Shieldİngiltere Süper Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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