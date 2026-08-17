Ukrayna siyasi arenasında kamuoyunun gözünden uzak kalan gayriresmî nüfuz mekanizmaları hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. «RBK-Ukrayna» yayını, hükümetten ve cumhurbaşkanlığı çevresinden kaynaklara dayanarak, First Lady Yelena Zelenskaya’nın devlet başkanının önemli kararları ve siyasi açıklamaları üzerinde ciddi etki kurma imkânına sahip olduğunu bildirdi.

Yelena Zelenskaya hiçbir zaman açık siyasi süreçlere doğrudan müdahale etmemiş olsa da eşinin üzerindeki etkisinin boyutu küçümsenemez.

“Altın veto hakkı”: Bir kişiyi veya fikri durdurma gücü

Yayına konuşan kaynak, First Lady’nin mevcut rolünü şöyle tanımlıyor:

“First Lady’nin yeni bir girişimi ne ölçüde ilerletebileceğini kesin olarak söyleyemem, ancak istemediği herhangi bir kişiyi veya olumsuz bir fikri engelleyebilir. Şartlı olarak ifade etmek gerekirse, onda gerçek bir ‘altın veto hakkı’ var”.

Bilgilere göre Vladimir Zelenskiy, birçok karmaşık durumda eşinin görüşünü dikkate alıyor ve sürekli psikolojik ve manevi etkisi altında karar veriyor.

Cumhurbaşkanını dengeleyen güç ve kadro meselesi

Kaynaklar, Zelenskaya’nın saray entrikalarına veya siyasi oyunlara doğrudan katılmadığını, ancak bazı kişilerin kariyer basamaklarında önemli bir figüre dönüşebileceğini belirtiyor:

Kadro kaderi: Belirli bir yetkilinin veya siyasetçinin üst kademelere yükselmesini ya da tam tersine ekipten uzaklaştırılmasını dolaylı olarak etkileyebilir;

Duygusal ve psikolojik denge: “Cumhurbaşkanını dengede tutuyor — en azından onu ne ölçüde dengelemek mümkünse, o ölçüde”, — diye ekliyor kaynak.

Yelena Zelenskaya’nın bu gayriresmî konumu, Ukrayna’nın üst yönetiminde First Lady’nin yalnızca protokol görevlerini yerine getiren biri değil, devlet yönetiminin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlar üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.