Liverpool sezon öncesi maçını galibiyetle tamamladı

·5·Spor
Liverpool sezon öncesi maçını galibiyetle tamamladı

Liverpool, kendi sahasında İtalya'nın Como ekibine karşı oynadığı son sezon öncesi hazırlık maçını 2-0 kazandı. Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşma, Merseyside ekibi için yeni İngiltere Premier League sezonu öncesinde önemli bir hazırlık aşaması oldu. Goal.com haber veriyor.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısında üstünlüğü ele geçirdi. Cody Gakpo ve takımdaki ilk maçına çıkan Jérémy Jacquet'in attığı goller, Liverpool'a rahat bir üstünlük sağladı ve maçın sonucunu belirledi.

ixbt.com'un aktardığına göre bu karşılaşma, takımlar arasında aynı gün düzenlenen ikinci mücadele oldu. Günün ilk yarısında AXA antrenman tesislerinde oynanan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Teknik direktörün değerlendirmeleri ve olumlu gelişim

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör, sezon başlamadan önce takımın galibiyet ruhunu hissetmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ona göre sahadan gol yemeden ayrılmak ve kazanma duygusu, futbolculara ekstra güven veriyor.

Teknik direktör, takımın oyununda olumlu değişimler olduğunu belirtti. İlk yarı ikinci yarıya kıyasla daha etkili geçse de futbolcular son düdüğe kadar organizasyon disiplinini korudu ve maçı gol yemeden tamamladı.

Fiziksel durum açısından da olumlu sonuçlar elde edildi. Futbolcuların çoğu 80 veya 90 dakika boyunca tam kapasiteyle mücadele etti; ciddi sakatlık ya da kas zorlanması yaşanmadı.

Gelecekteki görevler

Buna rağmen teknik ekip, yapılması gereken daha çok iş olduğunu gizlemedi. Özellikle ikinci yarıdaki performansın geliştirilmesi ve yorgunluk belirtileri ortaya çıktığında dahi dikkatin kaybedilmemesinin önemli olduğu vurgulandı.

Takımın taktik talimatları giderek daha iyi uygulaması ve futbolcuların sahadaki mücadele azmi olumlu değerlendirildi. Her oyuncunun her dakika ve her hareketinde azami sorumlulukla hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Liverpoolİngiltere Premier LeagueFutbolComoHazırlık Maçı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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