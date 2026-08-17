Ruben Amorim, Rafael Leão'yu uyardı

Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, forvet Rafael Leão'nun kulüpteki geleceği ve ilk 11'deki yeri hakkında net konuştu. Teknik adam, Portekizli futbolcunun mevkisi için ciddi bir rekabet vermek zorunda kalacağını belirtti. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Rafael Leão, sakatlığı nedeniyle Manchester United'a karşı oynanan hazırlık maçını kaçırdı. Wrocław'daki karşılaşmada Milan, rakip kaleye cevap vermeden dört gol atarak farklı bir galibiyet aldı. Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek'in golleri, takımın sezon öncesi maçlarındaki yüksek formunu ortaya koydu.

Transfer söylentileri ve kadro rekabeti

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun sonunda yurt dışında yeni bir maceraya başlama isteğini gizlememişti. Öncelikli seçenekler arasında İngiltere veya İspanya kulüpleri bulunuyordu. Ancak transfer döneminin kapanmasına yalnızca iki hafta kalmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir resmi teklif gelmedi.

TMW'nin haberine göre Ruben Amorim, öğrencisinin durumuyla ilgili şunları söyledi: "Bence bu ciddi bir sakatlık değil, ancak hazır olup olmayacağını şu an kesin olarak söyleyemem. Leão bizim oyuncumuz. Onu takımda görmekten mutluyuz, değerli bir futbolcu. Ancak mücadele etmesi gerekiyor".

İtalya Serie A öncesi takımın durumu

Teknik direktöre göre takım içindeki rekabet her zamankinden daha da kızışıyor. Özellikle genç futbolcu Alphadjo Cissé, son maçlardaki performansıyla teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Ayrıca Alexis Saelemaekers'ın pozisyonunu değiştirmesi ve kısa süre içinde takıma dönmesi beklenen Christian Pulisic, kanatlardaki rekabeti daha da artıracak.

Rafael Leão şu anda yaklaşan Torino ekibine karşı oynanacak İtalya Serie A açılış maçına kadar tamamen iyileşmek için zamana karşı yarışıyor. Forvet kadroda yer almazsa, sezon öncesi maçlarda kendini gösteren diğer futbolcular ilk dakikadan itibaren sahaya çıkma fırsatı bulacak.