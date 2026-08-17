«Naftogaz» füze ve drone saldırılarının sonuçlarını açıkladı...

·5·Dünya
«Naftogaz» füze ve drone saldırılarının sonuçlarını açıkladı...

Ukrayna'nın enerji sektöründeki gerilim tırmanıyor. Ülkenin başlıca petrol ve gaz şirketi olan «Naftogaz» grubu, son bir hafta içinde tesislerine Rusya tarafından 13 drone ve füze saldırısı düzenlendiğini resmen açıkladı.

Ulusal şirketin açıklamasına göre, bazı stratejik varlıklara bir hafta içinde birkaç kez tekrarlanan saldırılar düzenlendi ve ana darbe üretim altyapısına yöneldi.

«Ekipmanlar devre dışı kaldı, üretim hacmi azaldı»

«Naftogaz» basın servisi, altyapının hasar düzeyi ve üretimdeki kesintilerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

«Ekipmanlarda ve üretim kapasitesinde ciddi hasar var. Tesislerin bir bölümünün faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve üretim hacminin belirli bir kısmı kaybedildi».

Resmî verilere göre, bu yılın başından bu yana Rus ordusu tarafından şirket tesislerine toplam 293 saldırı düzenlendi.

Yüzde 30–60 oranında düşüş riski ve gerçek istatistikler

Saldırı dalgasından önce Ukrayna'da günlük ortalama gaz üretimi yaklaşık 50 milyon metreküpdüzeyindeydi. Resmî Kiev, altyapıya verilen hasarın üretimi yüzde 30 ila 60 oranında azaltabileceği konusunda endişeli:

  • Depolara gaz basma hızı: Avrupa istatistiklerine göre, bu yaz Ukrayna'nın yer altı depolarına günlük gaz enjeksiyonu yaklaşık 40 milyon metreküp düzeyinde kalmaya devam ediyor;

  • GIE verileri: 16 Ağustos itibarıyla ülkedeki yer altı gaz depolarındaki rezerv 14,2 milyar metreküpeulaştı. Bu miktar, hükümetin yaklaşan ısıtma sezonu için belirlediği temel plandan yalnızca 400 milyon metreküp daha düşük;

  • Asgari ithalat düzeyi: Nisan ayından bu yana Ukrayna neredeyse hiç gaz ithal etmedi — 4,5 ay boyunca yurt dışından yalnızca 100 milyon metreküp yakıt tedarik edildi.

Uzmanlar bu göstergeleri, özel şirketler sayesinde üretimin artması veya istatistiksel hesaplamalardaki farklılıklarla açıklıyor.

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NaftogazUkraynaRusyaKiev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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