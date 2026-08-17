José Mourinho Real Madrid Futbolcularını Övdü

Real Madrid, sezon öncesi hazırlık dönemini Gelsenkirchen'deki Veltins-Arena'da Schalke 04 karşısında aldığı güven verici galibiyetle tamamladı. Realmadrid TV'nin haberine göre karşılaşma, İspanyol devinin 2026/27 sezonu öncesinde doğru yolda olduğunu gösterirken başantrenör José Mourinho da öğrencilerinin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Maçın kaderini belirleyen anlar, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekibin üstünlüğünü sağladı. Rakip savunmanın hatasını altıncı dakikada değerlendiren Kylian Mbappé skoru açtı; bu gol, oyuncunun mevcut sezon öncesi kampındaki ilk maçı oldu.

Üstünlük kısa süre içinde daha da pekişti. Arda Güler'in kullandığı kornerde Dean Huijsen, 20. dakikada topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ise oyuna sonradan giren Carlos Espí Carreras'ın asistini gole çeviren oyuncu, karşılaşmanın skorunu belirleyerek 3-0'lık sonucu ilan etti.

Teknik direktörün kadro ve yeni futbolcular hakkındaki görüşleri

Sezon öncesi kapsamındaki dört hazırlık maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alan Real Madrid'in oyununda olumlu değişimler göze çarpıyor. Karşılaşmanın ardından Realmadrid TV'ye röportaj veren José Mourinho, takımın genel gelişimi ve yeni gelenlerin uyumu üzerinde özellikle durdu.

Teknik direktöre göre takımda bireysel değerlendirmelerden çok kolektif gelişim önem taşıyor. Mourinho, “Şu anda oyuncuları tek tek değerlendirmek zor, çünkü takım olarak gelişiyoruz” ifadelerini kullanırken kulübün kadrosunda yalnızca iyi, çok iyi ve üst düzey futbolcuların bulunduğunu ekledi.

Fiziksel yüklemeler ve bilimsel yaklaşım

Ayrıca karşılaşma sırasında Marc Cucurella ve Yan Diomande gibi yeni futbolcular da ilk maçlarına çıktı. Teknik direktör, yoğun şartlara ve yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen çift antrenmanlara rağmen oyuncuların takıma en iyi mentaliteyle katıldığını belirtti.

José Mourinho, futbolcuların sahada kaldığı süreyi sıkı biçimde kontrol ettiğini açıkladı. Mbappé ve Konaté 45 dakika, Jude Bellingham, Cucurella ve Diomande ise 30 dakika oynadı. Bu kararların tesadüfi olmadığı, toplanan veriler temelinde bilimsel analizler yapılarak alındığı ifade edildi.