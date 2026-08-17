Barcelona João Cancelo ve Rodri'yi Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor

İspanyol kulübü Barcelona, transfer döneminin en önemli aşamalarından birini tamamlayarak kadrosunu güçlendirme yolunda ciddi bir adım attı. Sport gazetesinin aktardığı bilgilere göre Katalan ekibi, uzun süren görüşmelerin ardından João Cancelo ve Rodri transferlerini başarıyla tamamladı ve oyuncuların Katalonya'nın başkentine varış tarihini belirledi. Bu konuda Goal.com şöyle bildiriyor.

Kulüp yönetimi, tüm idari süreçleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Yeni transferlerin sağlık kontrollerinden başarıyla geçip resmi sözleşmeleri imzaladıktan sonra Hansi Flick yönetimindeki takımın antrenmanlarına katılmaları bekleniyor. Bu, takımın sezon hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli bir adım olacak.

João Cancelo Katalonya'ya geliyor

Portekizli savunma oyuncusu João Cancelo, sosyal medya hesabından Barcelona'ya uçtuğunu duyurdu. Özel uçağın kabininden bir fotoğraf paylaşan futbolcu, fotoğrafına «Eve dönüyorum» notunu düştü. Sözleşmesini feshettiği için Katalan kulübüne serbest oyuncu olarak katılıyor.

Bu transfer Barcelona için mali açıdan da oldukça avantajlı oldu. Kulüp, bonservis bedeli ödemeden uluslararası arenada büyük deneyime sahip üst düzey bir futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

Rodri'nin Gelişi ve Transferin Önemi

Cancelo'nun ardından, akşam saatlerinde İspanyol yıldız Rodri'nin de Barcelona'ya ulaşması bekleniyor. Onun transferi, mevcut transfer döneminin en ses getiren ve büyük anlaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu iki futbolcunun takıma katılmasıyla Hansi Flick'in ortaya koyduğu oyun sisteminin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Hansi Flick'in öğrencilerinin önünde artık yeni futbolcularla birlikte ligde ve Avrupa arenasında yüksek sonuçlar elde etme görevi bulunuyor. Kulüp taraftarları ise bu yeni transferlerin takımın oyununda nasıl olumlu değişiklikler yaratacağını büyük bir merakla bekliyor.