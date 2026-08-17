Berlin'de 11. kattaki yangında kız kurtarma sepetine atladı (video)

Berlin'de çok katlı bir konut binasının 11. katında yangın çıktı ve kurtarma çalışmaları sırasında bir kız tehlikeli bir durumda kaldı. İtfaiye merdiveni binanın üst kısmına ulaşamayınca kız, 11. kattan kurtarma ekiplerinin tuttuğu özel sepete atlamak zorunda kaldı. Olayı Incidentia duyurdu.

Olay, 14 Ağustos 2026'da meydana geldi. Yerel medyaya göre itfaiye ve kurtarma araçları yalnızca binanın daha alt bir bölümüne ulaşabildi. Bu nedenle kurtarma ekipleri özel kurtarma sepetini yangının çıktığı katın iki kat altında tuttu.

Yayılan görüntülerde çok katlı binanın penceresinden yoğun duman çıktığı, kızın ise dar dış pencere çıkıntısında oturup yardım beklediği görülüyor. Kurtarıcı, sepeti binanın duvarına yaklaştırmaya çalıştıktan sonra kız sepete atladı.

Bu tehlikeli hareketin ardından kız kurtarma ekiplerinin sepetine düşerek güvenli bir yere çıkarıldı. Olay sırasında beş kişinin yaralandığı bildirildi. Bazı bölge sakinleri ise alevlerden kurtulmak için üst katlardan atlama ihtimalini de değerlendirdi.