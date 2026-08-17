Yapay zekâ çalışanı işten çıkardı: Claude yönetimindeki ilk vaka

·2·Teknoloji
Yapay zekâ çalışanı işten çıkardı: Claude yönetimindeki ilk vaka

San Francisco’da yapay zekâ teknolojilerinin gelişim tarihinde büyük önem taşıyan sıra dışı bir olay kaydedildi. Andon Labs şirketi, Claude adlı yapay zekâya bir perakende mağazasını yönetme görevini verdi. Söz konusu işletmede yapay zekânın yanı sıra insan çalışanlar da görev yapıyordu. Uzmanlar bu olayı, modern teknolojilerin gelişiminde yeni bir aşamanın başladığının açık bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre Claude, geçen ay faaliyetlerinde ilk kez çalışanlardan birini bağımsız olarak işten çıkarma kararı aldı. Bunun nedeni, çalışanın düzenli olarak geç kalmasıydı. Çalışanın, 23 iş gününün 17’sinde saat 17:00’de başlaması gereken vardiyaya zamanında gelmediği tespit edildi.

Yapay zekânın ilk yaklaşımı

İlginç olan şu ki modern teknoloji sistemi, sorunu hemen fark etmedi. Anlaşıldığı üzere yapay zekânın çalışanlar için oluşturduğu özel kurallar ve talimatlar, sınırlı çalışma belleğinden silinmişti. Bunun sonucunda Claude bir süre son derece hoşgörülü bir yönetici gibi davranarak çalışanlara gecikmeleri konusunda endişelenmemeleri gerektiğini söylemeye devam etti.

Buna rağmen durum sonunda kökten değişti ve yapay zekâ ihlali ciddiyetle değerlendirdi. Bu da otomatik sistemlerin yalnızca tavsiye vermekle kalmayıp insan kaynakları politikalarında da bağımsız kararlar alabilecek seviyeye ulaştığını gösterdi.

Yönetimin görüşü ve gelecek beklentileri

Andon Labs yöneticisi Lukas Petersxon’a göre ortaya çıkan bu durum oldukça çarpıcı ve önemli. Petersxon, bu pozisyonda insan bir yönetici olsaydı kural ihlali yapan çalışanı çok daha önce işten çıkaracağını belirtiyor. Bu nedenle Claude’un aldığı karar etik dışı veya adaletsiz olarak değerlendirilmiyor.

Bu vaka, yapay zekâ tarihinde ilk kez büyük bir dil modelinin (LLM) doğrudan yönetici görevini üstlenerek bir insanı işten çıkarma konusunda bağımsız karar vermesiyle öne çıkıyor. Bu durum, gelecekte iş gücü piyasasında yönetim süreçlerinin otomasyonunun nasıl şekillenebileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Yapay ZekâClaudeTeknolojiİşten ÇıkarmaAndon Labs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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