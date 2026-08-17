İrlandalı yıldız, Islam Makhachev'in zaferi hakkında açık konuştu...
ABD'nin Philadelphia kentinde sona eren prestijli «UFC 330» numaralı turnuvanın ana karşılaşmasında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachevile karşı karşıya 5 raundluk zorlu bir mücadele veren İrlandalı yıldız Ian Machado Garry puanla mağlup oldu.
Oktagondaki zorlu mücadelenin ardından 27 yaşındaki dövüşçü, açık ve cesur bir açıklama yaparak yenilgisinin nedenlerini bahanesiz şekilde kabul etti ve rakibinin tarihî konumunu özellikle takdir etti.
«Islam, sen harika bir insansın»: Garry'nin şampiyona saygısı
İrlandalı sporcu, sosyal medya hesapları ve basın aracılığıyla Islam Makhachev'i içtenlikle tebrik etti:
«Islam, sen harika bir insansın ve sana büyük saygı duyuyorum. Galibiyetini içtenlikle kutluyorum! Maça gelince, beni hiçbir şey şaşırtmadı. Makhachev bu kemeri tamamen hak etmişti.
Rus dövüşçü sıkletimize çıktığında, ona hemen ikinci kemer için mücadele etme fırsatı verilmesi gerektiğini söylemiştim. Tüm kalbimle ondan daha iyi olduğuma inanmış olsam da bugün hak ettiği galibiyeti aldı. Benden hiçbir şikâyet veya bahane gelmeyecek».
«Bir adım geriye, ardından 10 adım ileri»: Taraftarlara mesaj
Ian Garry, kariyerinin en iyi antrenman kampını geçirdiğini belirterek geleceğe büyük bir güvenle baktığını söyledi:
En güçlü rakibe karşı sınav: «Bu, hayatımdaki en iyi antrenman kampıydı. Gezegendeki en iyi P4P (sıklet fark etmeksizin) dövüşçüsüne, gerçek anlamda tarih yazmış bir adama karşı zorlu ve amansız bir mücadele verdim»;
Taraftarlardan özür: «Belki bu yenilgi beni bir adım geriye atacak, ancak bundan sonra benden 10 adım ileriye gidiş göreceksiniz. Beklenen sonucu alamadığım için tüm taraftarlarımdan özür dilerim. Hepinizi seviyorum!».
Bilgi olarak, Islam Makhachev bu tarihî UFC 330 galibiyetinin ardından organizasyon tarihinde üst üste 17 galibiyet alan ilk dövüşçü oldu ve efsanevi Anderson Silva'nın uzun yıllardır kırılamayan rekorunu geride bıraktı.
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