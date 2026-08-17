İrlandalı yıldız, Islam Makhachev'in zaferi hakkında açık konuştu...

ABD'nin Philadelphia kentinde sona eren prestijli «UFC 330» numaralı turnuvanın ana karşılaşmasında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachevile karşı karşıya 5 raundluk zorlu bir mücadele veren İrlandalı yıldız Ian Machado Garry puanla mağlup oldu.

Oktagondaki zorlu mücadelenin ardından 27 yaşındaki dövüşçü, açık ve cesur bir açıklama yaparak yenilgisinin nedenlerini bahanesiz şekilde kabul etti ve rakibinin tarihî konumunu özellikle takdir etti.

İrlandalı sporcu, sosyal medya hesapları ve basın aracılığıyla Islam Makhachev'i içtenlikle tebrik etti:

«Islam, sen harika bir insansın ve sana büyük saygı duyuyorum. Galibiyetini içtenlikle kutluyorum! Maça gelince, beni hiçbir şey şaşırtmadı. Makhachev bu kemeri tamamen hak etmişti.

Rus dövüşçü sıkletimize çıktığında, ona hemen ikinci kemer için mücadele etme fırsatı verilmesi gerektiğini söylemiştim. Tüm kalbimle ondan daha iyi olduğuma inanmış olsam da bugün hak ettiği galibiyeti aldı. Benden hiçbir şikâyet veya bahane gelmeyecek».