Liverpool Bradley Barcola için PSG'ye 135 milyon avro teklif etti

·8·Spor
Liverpool Bradley Barcola için PSG'ye 135 milyon avro teklif etti

İngiltere'nin Liverpool kulübü, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen Bradley Barcola'nın transferi için girişimlerini önemli ölçüde hızlandırdı. Foot01'in haberine göre Merseyside ekibi, Fransız kanat oyuncusu için 135 milyon avro tutarında yenilenmiş resmi teklif sundu. Bu mali paket, daha önceki 100 milyon avronun üzerindeki tekliflerden önemli ölçüde yüksek olurken kulüp yönetiminin transferi kısa sürede tamamlamak konusunda kararlı olduğunu gösteriyor. Bu haberi Goal.com haber verdi.

Transfer görüşmelerindeki bu çarpıcı gelişme maç gününe denk geldi. Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Ligue 1 kapsamında Lens'e karşı oynanacak maçın kadrosuna Bradley Barcola'yı dahil etmedi. Teknik adam oyuncunun geleceği hakkında kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınsa da tamamen kadro dışında bırakılması, kulüpler arasındaki görüşmelerin kritik aşamaya girdiğine işaret ediyor.

Transfer bedeli ve Paris kulübünün tutumu

Paris Saint-Germain yönetimi başlangıçta oyuncuya 150 milyon avro değer biçmişti. Ancak kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve diğer yöneticiler, Kylian Mbappé transferi etrafında yaşanan uzun süreci tekrarlamamak için mevcut teklifi ciddi biçimde değerlendiriyor. Başta hemen reddedilmesi beklenen 135 milyon avroluk teklif, şu anda Paris kulübünün yöneticileri tarafından dikkatle inceleniyor.

Liverpool'un böylesine büyük bir finansal adım atmasında Amazon yönetiminin kulübün sermaye yapısına katılmasının da olumlu etkisi olduğu belirtiliyor. İngiliz kulübünün kadrosunu güçlendirmek için kesenin ağzını açması, Avrupa arenasındaki büyük hedeflerinin göstergesi. Oyuncunun kendisi de kariyerine Merseyside kulübünde devam etmek istiyor.

Diğer talipler ve gelecek planları

Basında yer alan haberlere göre İngiltere Premier League'in bir başka devi Arsenal de oyuncuyla ilgileniyor. Ancak Londra kulübü ile PSG arasında herhangi bir resmi görüşme yapılmadığı için oyuncunun Emirates Stadyumu'na transferi şu an gerçekçi görünmüyor. Liverpool ile Fransız kanat oyuncusu arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlemesi nedeniyle diğer taliplerin şansları düşük görülüyor.

Eski Lyon oyuncusu Bradley Barcola'nın Paris'ten İngiltere'ye transferi, mevcut transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olabilir. PSG yönetiminin kısa süre içinde nihai kararını vermesi bekleniyor; zira sezonun başlamasıyla kadroyu tamamen şekillendirmek her iki taraf için de büyük önem taşıyor.

LiverpoolBradley BarcolaPSGTransferlerPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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