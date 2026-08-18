Chelsea yönetiminde değişiklik bekleniyor

Londra ekibi Chelsea’nin yönetiminde bir ciddi değişiklik daha yaşanabilir. Goal.com’un haberine göre, kulüpteki Amerikalı yatırımcı grubunun liderleri Todd Boehly ve Mark Walter, sahip oldukları hisseleri ana hissedar Clearlake Capital’e satmayı değerlendiriyor. Bu durum, Premier League devinin yönetim yapısında köklü bir değişime yol açabilir. Goal.com haber veriyor.

Todd Boehly şu anda kulüp başkanı olarak yaklaşık yüzde 13 hisseye sahip. Yönetim kurulu üyesi Mark Walter da yaklaşık yüzde 3’lük bir payı elinde bulunduruyor. Bununla birlikte Clearlake Capital, Londra kulübünün kontrol hissesini, yani yüzde 62’lik payını elinde tutuyor. Geri kalan hisseler ise aralarında İsviçreli finansçı Hansjörg Wyss’in de bulunduğu diğer yatırımcılara ait.

Yönetim içindeki anlaşmazlıklar ve ilk adımlar

L’Équipe’in aktardığı bilgilere göre, son yıllarda Todd Boehly ile Clearlake Capital yönetimi arasındaki ilişkiler gerildi. Özellikle transfer piyasasına milyarlarca avro harcanmasına rağmen takımın sonuçlarının beklentileri karşılamaması, temel anlaşmazlıkların nedenleri arasında yer aldı. Boehly, 2022’de kulübün satın alınmasının ardından futbolda yeterli deneyime sahip olmamasına rağmen geçici olarak sportif direktörlük görevini de üstlenmesi nedeniyle eleştirilmişti.

Hatırlanacağı üzere, Todd Boehly ve Mark Walter liderliğindeki konsorsiyum, 2022 yılında Chelsea’yi Roman Abramovich’ten yaklaşık 3 milyar avro karşılığında satın almıştı. O dönemde bu anlaşma, Rusya’daki jeopolitik durumun ardından gerçekleşen zorunlu satış kapsamında yapılmıştı. Ancak sonraki dört yıllık dönem, kulüp için hem mali hem de sportif açıdan istikrarsız geçti.

Kulübün değeri ve gelecekteki değişiklikler

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Todd Boehly ve Mark Walter, Chelsea’nin toplam değerini şu anda yaklaşık 5,8 milyar avro olarak değerlendiriyor. Hisselerin Clearlake Capital’e satılması konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, Chelsea’nin yönetim kadrosu tamamen değişebilir. Böylece Amerikalı iş insanları, rekor yatırımlar ve anlaşmazlıklarla geçen bir dönemin ardından kulübün yönetiminden çekilebilir.