Troy Parrott neden hâlâ İngiltere Premier Lig'ine transfer olmadı?

Hollanda'da ve İrlanda Millî Takımı'nda istikrarlı performansı ve golcülüğüyle dikkat çeken Troy Parrott'un neden 25-30 milyon sterlin karşılığında Premier Lig kulüplerinden birine transfer olmadığı kamuoyunda merak uyandırıyor. Tottenham akademisinden yetişen futbolcunun mevcut seviyesi ve Avrupa'daki başarıları, kısa süre içinde daha güçlü bir lige geçeceğini düşündürüyordu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'a verdiği özel röportajda eski İrlanda Millî Takımı yıldızı Ray Houghton, forvetin neden hâlâ üst düzey takımlardan birine transfer olmadığını anlayamadığını dile getirdi. Ona göre Parrott, Hollanda liginde ve millî takımda sergilediği güven veren performansların ardından İngiltere'de de kendini göstermeye hazırdı.

Zorlu sınavlardan geçen futbolcunun evrimi

Dublin doğumlu Troy Parrott, 2019'da Tottenham formasıyla A takımda ilk maçına çıktı. Ancak sonrasında düzenli forma şansı bulabilmesi için Millwall, Ipswich Town, MK Dons, Preston North End ve Excelsior gibi takımlara kiralandı. Birkaç sezon boyunca alt lig kulüplerinde forma giyen forvet için bu dönem kolay geçmedi.

Futbolcu, 2023-2024 sezonunda Hollanda'da 17 gol atmayı başardı ve 2024 yazında AZ ile kalıcı sözleşme imzaladı. Başlangıçta yalnızca 6,7 milyon sterlin değer biçilen oyuncu, bugün AZ formasıyla 97 maçta 51 gol atarak takımın en golcü oyuncusu hâline geldi.

Millî takımdaki başarılar ve gelecekteki fırsatlar

Parrott'un kariyerindeki dönüm noktalarından biri, İrlanda Millî Takımı'ndaki lider rolü oldu. 2026 Dünya Kupası elemelerinde Macaristan deplasmanında hat-trick yapan forvet, Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz'e karşı da iki gol atmayı başardı. Bu etkileyici sonuçlar, hakkındaki transfer söylentilerini daha da artırdı.

Goal.com'un haberine göre İngiltere'nin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan birkaç kulüp de oyuncuyla ilgileniyor. Ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılmamış olması uzmanları şaşırtıyor. Ray Houghton'a göre Parrott'un gençlik dönemindeki zorluklar ve kiralık dönemleri onu daha da güçlendirerek tam anlamıyla olgun bir profesyonel futbolcuya dönüştürdü.