Jhon Lucumí: «Juventus» – İtalya'nın en büyük takımı

Kolombiyalı savunmacı Jhon Lucumí, resmen «Juventus» kadrosuna katıldı ve Torino kulübünün resmi kanallarına ilk röportajını verdi. Goal.com'un haberine göre futbolcu, İtalya'nın en çok kupa kazanmış takımına transfer olmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve yeni takımına bir an önce uyum sağlamayı beklediğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yeni transfer, kulüp ve taraftarları arasında büyük ilgi uyandırıyor. Lucumí'ye göre «Juventus», yalnızca ülkenin değil, Avrupa'nın da en prestijli takımlarından biri. Kolombiyalı oyuncu burada potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymaya hazır.

İlham kaynakları ve efsanevi savunmacılar

Kolombiyalı futbolcu, Torino kulübünün tarihindeki kendisine örnek aldığı oyunculardan da söz etti. Ona göre vatandaşı ve kulübün eski oyuncusu Juan Cuadrado, kendisi için büyük bir ilham kaynağı.

«Juventus» tarihinde bana ilham veren bir savunmacı seçmem gerekse, ilk olarak Juan Cuadrado'yu söylerdim. Burada harika işler yaptı ve bu takımda oynadığı için Kolombiya'daki hepimize örnek oldu. Ayrıca Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ve Andrea Barzagli gibi büyük savunmacılar da tüm defans oyuncuları için önemli birer yol gösterici», — dedi Lucumí.

Teknik direktör ve gelecek planları

Futbolcu, şu anda kariyerinin olgunluk döneminde olduğunu ve bu adımın doğru bir tercih olduğuna inandığını belirtti. Üst düzey takım arkadaşlarıyla birlikte, takımın önüne koyduğu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabileceğinden şüphe duymuyor.

Teknik direktörle yaptığı ilk görüşmeye değinen Jhon Lucumí, şimdilik yalnızca selamlaşabildiklerini, ancak önünde teknik direktörün beklentilerini doğru anlamak ve onun oyun tarzına uyum sağlamak için yeterli zaman bulunduğunu ifade etti.

Savunmacı sözlerinin sonunda «Juventus» taraftarlarına seslenerek onları «Allianz Stadium»da görmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sahada elinden gelenin en iyisini yaparak taraftarların güvenine ve sevgisine layık olacağına söz verdi.