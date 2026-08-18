Kameralı Apple Kulaklıkları Gizliliği Nasıl Etkiler

·3·Teknoloji
Kameralı Apple Kulaklıkları Gizliliği Nasıl Etkiler

Son yıllarda yapay zekâ ve kameralarla donatılmış giyilebilir cihazlar, kendilerine özgü bir itibar sorunuyla karşı karşıya. Özellikle Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri, çevrelerindeki kişileri rızaları olmadan kaydedebileceği yönündeki endişelere yol açmıştı. Bu nedenle Apple’ın kameralı AirPods kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlandığına dair haberler, birçok kişide haklı sorular doğurdu. Ne de olsa bu durum, iPhone üreticisinin kendisini gizliliğe önem veren bir marka olarak konumlandırmasıyla çelişiyor gibi görünebilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarının aktardığına göre, bu sansasyonel cihazın ayrıntıları macOS 26.7 RC yazılımının test sürümündeki video kayıtları ve kodlar aracılığıyla ortaya çıktı. Videoda AirPods takan bir kişinin bir kitabı göstererek Siri sesli asistanıyla iletişim kurduğu görülüyor. Videoya eşlik eden ses kayıtlarında “Visual Intelligence ile dünyanız kaydedilebilir” cümlesi duyuluyor.

Gizlilik endişeleri ve teknik olanaklar

Apple markasını kullanıcıların güveni üzerine kurduğu için bu adım, sıradan bir donanım güncellemesine kıyasla çok daha büyük bir risk taşıyor. Günümüzde AirPods basit bir aksesuar olarak görülüyor ve insanlar onları hiç tereddüt etmeden gün boyunca takıyor. Ancak kameraların eklenmesi, kullanıcıların çevrelerindeki kişilerin gizlice kaydedilip kaydedilmediğini düşünmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, bu kulaklıklardaki kameralar sıradan fotoğraf çekimi veya video kaydı için tasarlanmadı. Bloomberg gazetecisi Mark Gurman’ın daha önce paylaştığı bilgilere göre, sol ve sağ kulaklığa yerleştirilen küçük kameralar yalnızca Siri dijital asistanı için “göz” görevi görüyor.

Yenilenen Siri ve pratik sınırlamalar

Bu kameralar, çevredeki bilgileri düşük çözünürlükte (low resolution) kaydetmek üzere tasarlanmış ve temel amaçları, kullanıcıların yenilenen Siri AI özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmasını sağlamak. Cihazın bu yapısı, onu sıradan bir casusluk aracına dönüştürmemek için bilinçli olarak sınırlandırılmış.

Ayrıca macOS kodlarında bulunan bilgilere göre sistemde “Hair Detected” (Saç Algılandı) adlı bir hata mesajı da yer alıyor. Kullanıcının uzun saçları kulaklık kamerasını kapatırsa bu mesaj etkinleşiyor ve çevre hakkında net bilgi edinebilmek için kameranın temizlenmesini hatırlatıyor.

Apple’ın bu cihazla yapay zekâ özelliklerini yeni bir seviyeye taşımayı amaçladığı belirtiliyor. Cihazın, şirketin eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen iOS 27 ve diğer yeni yazılım güncellemeleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Ancak tüketicilerin gizlilik konusundaki haklı endişelerini gidermek, şirket için öncelikli görevlerden biri olmaya devam ediyor.

AppleAirPodsTeknolojiYapay ZekâSiri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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