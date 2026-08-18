Chelsea yönetiminde değişiklikler: Todd Boehly hisselerini satabilir

Londra ekibi Chelsea’nin yönetiminde bir başka önemli değişiklik yaşanabilir. L’Equipe’in haberine göre, kulübün ana sahipleri grubundaki önde gelen isimlerden Todd Boehly ve Mark Walter, kendilerine ait hisseleri Clearlake Capital’a satma ihtimalini değerlendiriyor. Söz konusu olası anlaşmanın İngiliz kulübündeki yönetim yapısını kökten değiştirmesi bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Chelsea’nin mevcut hissedarlık yapısında Clearlake Capital, yüzde 61’in üzerinde kontrol hissesine sahip. Kulüp başkanlığı görevini yürüten Todd Boehly ile yönetim kurulu üyesi Mark Walter’ın ise yaklaşık yüzde 13’er hissesi bulunuyor. İsviçreli finansör Hansjörg Wyss de benzer oranda hisseye sahip. Boehly ile Clearlake Capital arasındaki ilişkinin zaman içinde kötüleştiği belirtiliyor.

Yönetimdeki anlaşmazlıklar ve transferler

Son yıllarda transfer piyasasına büyük miktarlarda para harcanmasına rağmen takımın sonuçları, çoğu kişinin beklentilerinin altında kaldı. Todd Boehly de bu süreçte takımın tatmin edici olmayan performansının başlıca sorumlularından biri olarak gösterilmeye başlandı. Kulüp 2022’de Roman Abramovich’ten satın alındıktan sonra Boehly bir süre sportif direktörlük görevini de üstlenmişti. Futbol alanında yeterli deneyime sahip olmadığını kabul etmesi, yönetim içindeki şüpheleri ve anlaşmazlıkları daha da derinleştirdi.

Hatırlanacağı üzere Chelsea, 2022’de Roman Abramovich’e uygulanan yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 3 milyar avro karşılığında Amerikalı yatırımcılara satılmıştı. İngiliz basınının değerlendirmelerine göre kulübün günümüzdeki değeri yaklaşık 5,8 milyar avro. Boehly ve Walter hisselerini Clearlake Capital’a satarsa bu, kulüpte dört yıl süren rekor yatırımların, karmaşık sonuçların ve iç anlaşmazlıkların ardından yaşanan büyük bir dönüm noktası olacak.