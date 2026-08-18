Ronaldo, Messi'nin paylaşımına yaptığı yorumla Instagram rekorunu kırdı

Cristiano Ronaldo Instagram tarihine bir kez daha geçti. Portekizli futbolcu, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatının ardından sosyal medya hesabında paylaştığı duygusal gönderiye yorum yaptı.

Ronaldo yorumunda Messi'ye ve yakınlarına başsağlığı dileyerek zor günlerinde onlara güç verdi. Futbol dünyasının iki büyük rakibinden birinin bu desteği, taraftarların da dikkatini çekti.

Futbolcunun kısa yorumu kısa sürede milyonlarca beğeni topladı. 16 Ağustos itibarıyla yorum 6,7 milyondan fazla beğeni aldı ve Instagram tarihinin en çok beğenilen yorumu olarak kayıtlara geçti.

İlginçtir ki Ronaldo bu rekoru daha önce de kırmıştı. Ancak Messi'nin paylaşımına yazdığı yeni yorum, önceki sonucundan yaklaşık 600 bin daha fazla beğeni toplayarak rekoru yeniledi.

Messi'nin babası Jorge Messi, Ağustos 2026'da 68 yaşında hayatını kaybetti. Lionel Messi, babasının vefatının ardından Instagram'da onun için duygusal bir anma paylaşımı yayımlayarak hayatındaki ve futbol kariyerindeki eşsiz rolünü andı.

Böylece sahadaki uzun yıllara dayanan rekabetleriyle tanınan Ronaldo ve Messi, bu kez futbol değil, insani destek ve başsağlığı aracılığıyla bir kez daha aynı sayfada buluştu.