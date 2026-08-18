Rafael Leão Chelsea’ye Uygun Fiyata Önerildi

Transfer döneminin son haftalarında Milan’ın forveti Rafael Leão, beklenmedik şekilde Chelsea’ye önerildi. La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre Portekizli futbolcunun bonservis bedeli ciddi biçimde düştü ve oyuncu yalnızca 34 milyon sterlin (40 milyon avro) karşılığında transfer edilebilir. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, son on yılda Serie A’nın en istikrarlı ve etkileyici futbolcularından biri oldu. Ancak Milan, mali durumunu iyileştirmek ve bütçe dengesini korumak amacıyla lider oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazır. İtalyan kulübü ilk olarak futbolcuyu Roma’ya satmaya çalıştı, ancak başkent ekibinin transfere ilgi göstermemesi üzerine oyuncunun temsilcileri Avrupa’nın diğer büyük kulüpleriyle temasa geçti.

Premier Lig’in diğer devleri vazgeçti

Yaz transfer döneminin başında Rafael Leão için başlıca adaylar olarak Arsenal ve Manchester United gösteriliyordu. Özellikle Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Leandro Trossard’ın ayrılmasının ardından yeni bir oyuncu arıyordu. Ancak Londra kulübü dikkatini başka bir futbolcuya çevirdi ve Christos Tzolis’i Brugge’den kadrosuna kattı.

Manchester United da başlangıçta Portekizli kanat oyuncusuna ciddi ilgi göstermişti. Önceki sezonlarda Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo’nun takıma katılması, kanat hattındaki rekabeti yeterince artırdı. Sonuç olarak Kırmızı Şeytanlar da bu transfer yarışından çekilmeye karar verdi ve Chelsea için uygun bir fırsat doğdu.

Futbolcunun hedefleri ve yeni meydan okuma

Rafael Leão, kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig’inde oynama ve kendisini daha zorlu bir sınavda deneme isteğini birçok kez dile getirdi. Daha önce verdiği röportajlardan birinde İtalya’da kupalar kazandığını ve artık değişim zamanının geldiğini açıkça söyledi.

“Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. İtalya’da zaten iki kupa kazandım ve burada yeterince zaman geçirdim” diyen kanat oyuncusu, geleceği hakkında konuştu. Milan’dan ayrılması neredeyse kesinleşmişken Chelsea, kariyerindeki bir sonraki durak olabilir.