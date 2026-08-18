Manchester City Sezon Başında Ciddi Bir Kayıp Yaşadı

İngiltere Premier Ligi'nin yeni 2026/27 sezonu başlamadan önce Manchester City, önemli futbolcularından birini kaybetti. Goal.com'a göre forvet Jérémy Doku sakatlandı ve ligin ilk haftasında Bournemouth'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek. Bu durum takımın sezon öncesi planlarına ciddi darbe vurdu. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Belçikalı futbolcunun, pazar günü Millennium Stadyumu'nda Arsenal'e karşı oynanan İngiltere Süper Kupası — Community Shield maçında sakatlandığı öğrenildi. Karşılaşma sırasında kendini rahatsız hisseden Doku, devre arasında oyundan alındı ve yerine Jack Grealish girdi. O maçtaki yenilgi, kulüp için çifte kayıpla sonuçlandı.

Sakatlığın ayrıntıları ve Enzo Maresca'nın baş ağrısı

Futbolcunun sahalara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor. Ancak ilk raporlara göre Jérémy Doku baldırından sakatlandı. Bu sorunun onu birkaç hafta sahalardan uzak tutması bekleniyor. Bu durum, takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca için resmi maçlardaki ilk sınavı öncesinde büyük bir baş ağrısına dönüştü.

İtalyan teknik adam, Premier Lig'deki ilk maçına tam da bu kadroyla hazırlanmaya çalışıyordu. Etihad Stadyumu'nda oynanacak ilk resmi maç öncesinde ilk 11 oyuncusunun sakatlanması, teknik heyeti taktik planlarını değiştirmeye zorlayacak.

Dünya Kupası'nın etkileri

Kulüp içindeki kaynaklara göre bu sakatlık tesadüfi olmayabilir. Futbolcunun Belçika Milli Takımı'yla FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmesinin ve o dönemde yaşadığı fiziksel yoğunluğun etkileri konusunda endişeler artıyor.

Kulübün sağlık ekibi futbolcunun en kısa sürede iyileşmesi için tüm önlemleri alıyor. Ancak uzmanlar, bu tür fiziksel sorunların uzun sürmesinden endişe ediyor. Doku'nun sezonun en yoğun döneminde takıma ne zaman katkı sağlayabileceği, önümüzdeki günlerde yapılacak kapsamlı tıbbi muayenenin ardından netleşecek.