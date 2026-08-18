Ronaldo, Messi'nin paylaşımında Instagram rekoru kırdı

Futbol dünyasının iki büyük yıldızı — Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi adları bir kez daha sosyal medyada birlikte anıldı. Bu kez Portekizli forvet, Messi'nin Instagram'daki paylaşımına bıraktığı yorumla rekor kırdı.

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatının ardından Arjantinli futbolcu, sosyal medyada babasına ithafen bir paylaşım yaptı. Ronaldo, bu paylaşımın altına Messi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek zor günlerinde ailesine güç ve sabır temennisinde bulundu.

Futbolcunun kısa ancak samimi yorumu hayranların dikkatinden kaçmadı. Yorum kısa sürede milyonlarca beğeni topladı.

16 Ağustos itibarıyla Ronaldo'nun Messi'nin paylaşımının altındaki yorumu 6,7 milyondan fazla beğeni topladı. Böylece Instagram tarihinin en çok beğeni alan yorumu oldu.

İlginç olan, Ronaldo'nun bu başarıya daha önce de ulaşmış olmasıydı. Başka bir yorumu Instagram'da beğeni sayısı bakımından rekor kırmıştı. Ancak Portekizli yıldız, şimdi kendi rekorunu tam da Messi'nin paylaşımının altına bıraktığı yorumla yeniledi.