NASA ve ESA astronotları ISS’de uzay yürüyüşü yaptı

·1·Teknoloji
NASA ve ESA astronotları ISS’de uzay yürüyüşü yaptı

NASA astronotu Anil Menon ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) temsilcisi Sophie Adenot, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) ABD segmentindeki Quest hava kilidinden uzaya başarıyla çıktı. Bu önemli uzay yürüyüşünün temel amacı, Dünya ile iletişim kurmak için kullanılan eski anten ekipmanını yenilemekti. Bu çalışma, istasyon ile Houston’daki yer kontrol merkezi arasındaki veri aktarımını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre bu karmaşık onarım ve bakım çalışmaları, ABD Doğu Kıyısı saatiyle 08:29’da başladı ve plana göre yaklaşık 6,5 saat sürmesi bekleniyor. Bu süre boyunca astronotların uzay boşluğunda bir dizi teknik işlem gerçekleştirmesi gerekiyor.

Anten değişimi ve önemi

Uzmanların görevi, istasyonun dış platformunda bulunan eski iletişim antenini sökmek ve yerine ISS kafes yapısının Z1 segmentine yeni bir cihaz yerleştirmekten oluşuyor. Eski ekipmanın dış platforma güvenli şekilde yerleştirilmesi ve yeni teknolojinin bağlanması, uzay araştırmaları tarihinde büyük önem taşıyor. Çünkü kesintisiz iletişim, istasyondaki güvenlik ve bilimsel araştırmalar için kritik bir faktör.

Bu görev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun inşası, bakımı ve modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilen toplam 282. uzay yürüyüşü olarak tarihe geçti.

Tarihi anlar ve mürettebat deneyimi

Bu uzay yürüyüşü mürettebat üyeleri için de özel bir önem taşıyor. Özellikle:

  • Anil Menon için bu, kariyerindeki ikinci uzay yürüyüşü;
  • Sophie Adenot için ise uzay boşluğundaki ilk deneyim oldu;
  • Ayrıca Sophie Adenot, uzay yürüyüşü gerçekleştiren tarihteki ilk Fransız kadın olarak bir rekora imza attı.
Uzay ajansları bu tarihi süreci geniş kitlelere erişilebilir şekilde sunuyor. NASA, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ilerleyişini canlı olarak yayınlıyor.

NASAESAISSUzay YürüyüşüUzay Teknolojileri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çinliler insan rekorlarını kıran robot geliştirdiÇinliler insan rekorlarını kıran robot geliştirdiBugün, 21:57Kameralı Apple Kulaklıkları Gizliliği Nasıl EtkilerKameralı Apple Kulaklıkları Gizliliği Nasıl EtkilerBugün, 21:25iQOO Neo 11 Ultra tanıtıldı: 9100 mAch pil ve güçlü Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra tanıtıldı: 9100 mAch pil ve güçlü Dimensity 9500MBugün, 19:55Resmi tanıtıma hâlâ zaman var: iPhone 18 için ilk aksesuarlar satışa çıktıResmi tanıtıma hâlâ zaman var: iPhone 18 için ilk aksesuarlar satışa çıktıBugün, 19:29Xiaomi şirketi popüler akıllı telefonlar için güncellemeleri durdurduXiaomi şirketi popüler akıllı telefonlar için güncellemeleri durdurduBugün, 18:57SpaceX Starship aracını okyanustan başarıyla kurtardıSpaceX Starship aracını okyanustan başarıyla kurtardıBugün, 18:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü