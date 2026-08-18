NASA ve ESA astronotları ISS’de uzay yürüyüşü yaptı

NASA astronotu Anil Menon ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) temsilcisi Sophie Adenot, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) ABD segmentindeki Quest hava kilidinden uzaya başarıyla çıktı. Bu önemli uzay yürüyüşünün temel amacı, Dünya ile iletişim kurmak için kullanılan eski anten ekipmanını yenilemekti. Bu çalışma, istasyon ile Houston’daki yer kontrol merkezi arasındaki veri aktarımını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre bu karmaşık onarım ve bakım çalışmaları, ABD Doğu Kıyısı saatiyle 08:29’da başladı ve plana göre yaklaşık 6,5 saat sürmesi bekleniyor. Bu süre boyunca astronotların uzay boşluğunda bir dizi teknik işlem gerçekleştirmesi gerekiyor.

Anten değişimi ve önemi

Uzmanların görevi, istasyonun dış platformunda bulunan eski iletişim antenini sökmek ve yerine ISS kafes yapısının Z1 segmentine yeni bir cihaz yerleştirmekten oluşuyor. Eski ekipmanın dış platforma güvenli şekilde yerleştirilmesi ve yeni teknolojinin bağlanması, uzay araştırmaları tarihinde büyük önem taşıyor. Çünkü kesintisiz iletişim, istasyondaki güvenlik ve bilimsel araştırmalar için kritik bir faktör.

Bu görev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun inşası, bakımı ve modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilen toplam 282. uzay yürüyüşü olarak tarihe geçti.

Tarihi anlar ve mürettebat deneyimi

Bu uzay yürüyüşü mürettebat üyeleri için de özel bir önem taşıyor. Özellikle:

Anil Menon için bu, kariyerindeki ikinci uzay yürüyüşü;

Sophie Adenot için ise uzay boşluğundaki ilk deneyim oldu;

Ayrıca Sophie Adenot, uzay yürüyüşü gerçekleştiren tarihteki ilk Fransız kadın olarak bir rekora imza attı.

Uzay ajansları bu tarihi süreci geniş kitlelere erişilebilir şekilde sunuyor. NASA, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ilerleyişini canlı olarak yayınlıyor.