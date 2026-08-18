Çinliler insan rekorlarını kıran robot geliştirdi

·2·Teknoloji
Çinliler insan rekorlarını kıran robot geliştirdi

Çinli Unitree Robotics şirketi, insanın fiziksel yeteneklerine yaklaşan yeni insansı robotu “Superman”i tanıttı. Robot, yerinden 2 metre yüksekliğe sıçrayabilmesi ve 12,66 metre/saniye, yani 45,6 km/saat hızla koşabilmesiyle dikkat çekti.

Şirketin verilerine göre robotun bacakları 85 santimetre uzunluğunda ve robot, yerinden sıçrama konusunda insanların kaydedilmiş sonuçlarını aşan bir performans sergiledi. Koşu hızı ise Usain Bolt’un 2009’da 100 metre yarışında kaydettiği yaklaşık 12,4 m/s’lik azami hızdan daha yüksek.

“Superman”, sıradan ev işlerini yapmak üzere tasarlanmış bir robottan ziyade, öncelikle yüksek hız ve hareket kabiliyetini sergileyen bir platform olarak geliştirildi. Unitree’ye göre robotun geliştirilmesi üç aydan biraz uzun sürdü.

Yeni robot, Pekin’de düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları öncesinde tanıtıldı. Yarışmalarda robotların koşma ve sıçrama gibi fiziksel yeteneklerinin de test edilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte uzmanlar, şirketin açıkladığı rekor sonuçların bağımsız olarak doğrulanması konusunda temkinli yaklaşıyor. Yine de “Superman”in gösterimi, insansı robotların ne kadar hızlı ve çevik hâle geldiğini ortaya koydu.

Beyaz robot, bir insanın üzerinden yükseklik ölçerin yanında geriye doğru salto yapıyor.
ÇinUnitree RoboticsSupermanUsain BoltPekin
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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