16 Ağustos’a bağlayan gece, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmada en büyük ve en şiddetli İHA ve füze saldırılarından biri kaydedildi. Her iki taraf da aynı anda önemli askeri sanayi işletmelerine, lojistik merkezlerine ve enerji tesislerine kitlesel saldırılar düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığına göre, ülkenin 16 bölgesi ve Kırım genelinde hava savunma güçleri toplam 822 İHA’yı etkisiz hale getirmeyi başardı.

Rostov’daki askeri tesis ve Moskova bölgesindeki büyük yangınlar

Rusya’da en ağır saldırılar Moskova ve Rostov bölgelerine yönelikti:

Rostov bölgesindeki kayıplar: Bölge valisi Yuri Slyusar, 150’den fazla İHA ve füzenin düşürüldüğünü, ancak saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı, Kamensk-Şahtinski kentinde «Uragan», «Smerç» ve «Tornado-S» sistemleri için katı yakıt üreten «Kamenski» tesisinin hedef alındığını doğruladı;

Moskova yönüne 600 İHA: Başkent Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in bildirdiğine göre, bölge yönüne 600 İHA gönderildi ve bunların 201’i düşürüldü. Moskova bölgesinde 83 yaşında bir erkek hayatını kaybetti, en az üç kişi yaralandı; MKAD çevresinde de üç kişi yaralandı;

Wildberries’in en büyük deposu yandı: Podolsk’taki «Koledino» sanayi parkında bulunan 250 bin metrekarelik merkezi lojistik deposu, bir İHA’nın çarpmasının ardından alev aldı. Bu, komplekse düzenlenen ikinci saldırı oldu ve şirketi lojistik zincirlerini acilen yeniden yapılandırmaya zorladı. Ayrıca Podolsk’ta 110 özel konut elektriksiz kaldı;

Domodedovo’daki ilaç deposu: Saldırı sonucunda Domodedovo kentindeki 56 bin metrekarelik büyük ilaç deposu tamamen yıkıldı.

Ukrayna kentlerine saldırılar: 30 yıllık kitap pazarı ve «ArcelorMittal» tesisi

Rusya Silahlı Kuvvetleri de gece boyunca Ukrayna’nın Kiev, Dnipropetrovsk ve Poltava bölgelerine saldırı İHA’ları ve seyir füzeleriyle karşı saldırılar düzenledi:

Kiev’deki «Poçayna» pazarı: Başkentte 1997’den beri faaliyet gösteren ünlü kitap pazarı ve ticaret pavyonları ile metro istasyonu girişinin bulunduğu alan saldırıya uğrayarak tamamen yandı;

Kriviy Rih’teki kayıplar: «ArcelorMittal» madencilik ve metalürji tesisine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı (11’i hastanede). Üretim süreçleri kısmen durduruldu;

Rusya Savunma Bakanlığının açıklaması: Rusya tarafı, Kiev’de «Flamingo» füzeleri ve saldırı İHA’ları için parça üreten «Fayer Point» işletmesinin, Kriviy Rih’teki metalürji atölyelerinin ve Kremenchuk petrol rafinerisinin hedef alındığını bildirdi.

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