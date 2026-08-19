498 gün, 195 ülke: Amerikalı gezgin dünyayı rekor sürede turladı!

·5·Dünya
498 gün, 195 ülke: Amerikalı gezgin dünyayı rekor sürede turladı!

Amerikalı gezgin Michael Zervos, Guinness Dünya Rekorları’nın tanıdığı 195 ülkenin tamamını yalnızca 498 günde ziyaret ederek benzersiz bir başarıya imza attı.

Neredeyse her üç günde bir yeni ülke

Zervos seyahatine Ocak 2024’te başladı ve Mayıs 2025’te tamamladı.

Dünyayı dolaşması yalnızca yaklaşık 1 yıl 4 ay sürdü.

En ilginç olanı, gezginin her ülkede ortalama 3 günden az kalmasıydı.

Böyle bir seyahat yalnızca büyük miktarda para ve zaman değil, aynı zamanda sürekli uçuşlar, vizeler, sınır geçişleri ve titiz bir planlama gerektiriyor.

Michael Zervos’un başarısı, dünyanın 195 ülkesinin tamamını en kısa sürede ziyaret etme rekoru olarak kayıtlara geçti.

Michael ZervosGuinness Dünya Rekorları
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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