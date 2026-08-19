Kylian Mbappé eleştirilerin hedefinde: nedenler ve analiz

Goal.com’un haberine göre Real Madrid’in forveti Kylian Mbappé, sezon başından bu yana attığı gol sayısıyla Cristiano Ronaldo’nun rekoruna ulaşmış olsa da uzmanlar ve taraftarlar tarafından şaşırtıcı biçimde eleştiriliyor. Fransız futbolcu, ilk sezonlarında etkileyici bir performans sergilemesine rağmen kraliyet kulübündeki son derece yüksek beklentiler nedeniyle yoğun bir baskı altında. Goal.com haber veriyor.

Verilere göre Paris Saint-Germain’den serbest oyuncu olarak ayrılıp 2024’te Madrid ekibine katılan Kylian Mbappé, daha ilk maçlarından itibaren hücum hattında kendini gösterdi. Daha önce çoğunlukla sol kanatta oynamaya alışkın olsa da santrfor olarak 44 gol attı, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve şüpheleri ortadan kaldırdı.

Real Madrid ve baskı ortamı

Ancak Real Madrid’de kişisel başarılar tek başına yeterli değil. Takım UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa’yı kazanmış olsa da en önemli kupalar ve uzun süredir beklenen Altın Top henüz Fransız futbolcunun hanesine yazılmadı. Bununla birlikte eski takımı Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi’nde üst üste zaferler kazanması da oyuncu üzerinde belirli ölçüde psikolojik baskı oluşturuyor.

Kylian Mbappé’nin Madrid ekibindeki genel istatistikleri dikkat çekici. 103 maçta 86 gole imza atan oyuncu, bu performansıyla 2009’da Madrid’e gelen Cristiano Ronaldo’nun aynı dönemdeki istatistiğine ulaştı. Hatırlanacağı üzere Cristiano Ronaldo daha sonra toplam 450 gol atarak tarihe geçti ve üst üste altı sezon boyunca 50’den fazla gol kaydetmeyi başardı.

Uzmanların görüşleri ve takımdaki durum

Real Madrid’in eski yıldızı Steve McManaman, Goal.com’a verdiği röportajda Kylian Mbappé ile Vinicius Junior ikilisinin performansı hakkında görüşlerini paylaştı. Ona göre futbolcular ayrı ayrı oynadıklarında sahada gerçek birer lider ve süperstar hâline geliyor; ancak birlikte hareket ettiklerinde takım, beklentileri karşılayan kupaları kazanamıyor.

Steve McManaman’ın vurguladığı gibi Real Madrid gibi büyük bir kulüpte her zaman “ya zafer ya da felaket” anlayışı geçerlidir. Barcelona gibi başlıca rakipler tüm kupaları kazanıp finalde üstünlük kuruyorsa bu, Madrid için gerçek bir trajedi olarak kabul edilir. Bu nedenle Mbappé, kişisel gol sayısına rağmen ağır eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.