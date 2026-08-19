Arsenal yönetimi kulübün altyapıdan yetişen oyuncularının transferine ilişkin görüşünü açıkladı

·1·Spor
Arsenal yönetimi kulübün altyapıdan yetişen oyuncularının transferine ilişkin görüşünü açıkladı

Londra ekibi Arsenal’in CEO’su Richard Garlick, transfer döneminin son günlerinde takımın yetenekli altyapı oyuncuları Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri’nin satılma ihtimalini dışlamadı. BBC’ye verdiği röportajda kulüp yönetiminin, akademiden yetişen oyuncular için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Bu durum, Mikel Arteta yönetimindeki ekibe yeni futbolcular transfer etmek için mali kaynak sağlayabilir. Goal.com haber veriyor.

Mevcut transfer döneminde “Topçular” kadrosunu güçlendirmek için Christos Tzolis ve Bruno Guimarães gibi oyuncuları kadrosuna katmış olsa da teknik direktör Mikel Arteta takımı daha da geliştirmek istiyor. Özellikle William Saliba’nın sakatlığının ardından savunma hattını güçlendirmek ve hücuma bir oyuncu daha eklemek öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu nedenle kulüp, altyapısından yetişen genç yıldızlarını satarak önemli gelir elde etme seçeneğini de göz ardı etmiyor.

Transfer piyasası ve başlıca talipler

Takımın genç yetenekleri arasında Ethan Nwaneri, Manchester City karşısında oynanan Community Shield maçının kadrosuna dahil edilmemesi nedeniyle kulüpten ayrılma ihtimali daha yüksek oyuncu olarak değerlendiriliyor. Buna karşın Myles Lewis-Skelly, söz konusu karşılaşmada orta sahada sergilediği etkileyici performansla uzmanların övgüsünü kazandı. İngiltere genç millî takımının bir üyesi olan oyuncuya şu anda Premier League’in önde gelen rakipleri ilgi gösteriyor.

Özellikle basında Manchester United ve Chelsea’nin Myles Lewis-Skelly ile ilgilendiği ve oyuncunun bonservis değerinin 45 milyon sterlin olarak belirlendiği yönünde haberler yayıldı. Bu durum, Londra kulübü yönetimini mali çıkarlarla genç futbolcunun geleceği arasında denge kurmaya zorluyor.

Yönetimin resmî tutumu

Richard Garlick, kulübün genç oyuncuları aktif biçimde satmaya çalışmadığını, ancak futbolcu ve kulüp için aynı derecede faydalı bir teklif gelmesi hâlinde görüşmelere hazır olduklarını söyledi. “Myles geçen sezonun son bölümünü ve bu sezonun başlangıcını çok etkileyici geçirdi, ondan memnunuz. Ethan da hazırlık döneminde harika bir performans sergiledi”, — dedi kulübün CEO’su.

Arsenal yöneticisi ayrıca kulübün akademisinin başarılarıyla haklı olarak gurur duyduğunu belirtti. Garlick’e göre taraftarlar, altyapıdan yetişen oyuncuların her zaman A takım formasını giyerek sahaya çıkmasını ve takımın galibiyetlerine katkıda bulunmasını görmek istiyor. Bu nedenle her transfer kararı tüm yönleriyle değerlendirilerek alınıyor.

ArsenalPremier LeagueTransferlerMikel ArtetaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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