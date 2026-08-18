Acer, 19 Saat Çalışan ve Metal Kasalı Yeni Go Air Dizüstü Bilgisayarını Tanuttu

·1·Teknoloji
Acer, 19 Saat Çalışan ve Metal Kasalı Yeni Go Air Dizüstü Bilgisayarını Tanuttu

Acer, teknoloji pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan yeni cihazını tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, yeni Go Air modeli ince metal kasası, yüksek pil ömrü ve uygun fiyatıyla birçok uzman yayın organının dikkatini çekti ve bu cihaz, alıcılar arasında giderek popülerleşen ürünlere güçlü bir rakip olarak değerlendiriliyor. Çin pazarında bu dizüstü bilgisayar yaklaşık 815 ABD doları karşılığında sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik Özellikler ve Ekran Kalitesi

Üretici, maliyeti düşürmek amacıyla temel bileşenlerden kaçınmamıştır. Özellikle cihaz, 14 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızında çalışan kaliteli bir ekranla donatılmıştır. Ayrıca dizüstü bilgisayarda, veri aktarımı ve harici cihazların bağlanmasında kolaylık sağlayan modern bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunmaktadır.

Ana bellek göstergeleri de günlük görevler için yeterli düzeyde sağlanmıştır. Cihaz, sistemin kararlı ve hızlı çalışmasını sağlayan 12 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı ile donatılmıştır.

Verimlilik ve Rekor Düzeyde Pil Ömrü

Dizüstü bilgisayarın temelini, Intel'in yeni Wildcat Lake serisine ait Intel Core 5 320 işlemcisi oluşturmaktadır. Bu yonga seti aşırı yüksek bilgi işlem gücü vadetmese de enerji verimliliğine özel önem verildiği için pil tasarrufunda önemli bir rol oynamaktadır.

Cihazın en temel avantajlarından biri pil kapasitesidir. 70 Wh kapasiteli batarya sayesinde, üreticinin sağladığı verilere göre dizüstü bilgisayar şarj cihazı olmadan 19 saate kadar kesintisiz çalışabilmektedir.

Tasarım ve Kullanım Kolaylığı

Go Air modeli yalnızca teknik özellikleri değil, dış görünüşüyle de dikkate değerdir. Kasası tamamen metalden yapılmış olup, kalınlığı sadece 13,9 milimetre, ağırlığı ise 1,19 kilogramdır. Bu ölçüler cihazı sürekli seyahat edenler ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar için oldukça elverişli kılmaktadır.

Genel olarak Acer uzmanları; modern bir platformu, kaliteli bir ekranı ve uzun süreli pil ömrünü bir arada sunan dengeli bir mobil bilgisayar yaratmayı başarmıştır. Her ne kadar bu yonga seti son derece zorlu oyunlar veya profesyonel grafik görevleri için tasarlanmamış olsa da, günlük işler ve ofis görevleri için ideal bir seçim olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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