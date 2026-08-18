Milan ve Juventus yeniden oyuncu takası yapabilir

İtalya Serie A'da yeni sezonun başlamasına bir haftadan az süre kala, dev kulüpler kadrolarını değerlendirmeye devam ediyor. Sky Sport'un haberine göre Milan ve Juventus, transfer döneminin son günlerinde planlarında yer almayan futbolcuları kapsayan sürpriz bir takas gerçekleştirebilir. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Şu anda her iki takımda da teknik direktörlerinin güvenini kaybeden veya başka bir takıma transfer olmak isteyen futbolcular bulunuyor. Özellikle Milan'da Youssouf Fofana, Juventus'ta ise Nico González gibi oyuncular diğer kulüpler için ilgi çekici seçeneklere dönüşebilir. Transfer penceresinin kapanmasına az bir süre kalması, bu tür anlaşmaların hızlanmasını sağlayabilir.

Orta saha ve savunma için yeni seçenekler

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, her pozisyon için rekabetçi iki oyuncusunun bulunmasını istiyor. Torino ekibinin kadrosunda fizik gücü yüksek, merkezde top kazanabilen ve Manuel Locatelli ile Khéphren Thuram'a eşlik edebilecek bir ön libero ihtiyacı bulunuyor.

Başlangıçta Franck Kessié, listenin başındaki aday olarak görülüyordu. Ancak Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Fildişi Sahilli futbolcuyu satış listesine koyunca Youssouf Fofana'nın menajerleri hemen Juventus yönetimiyle iletişime geçerek eski Monaco oyuncusunu Torino ekibine önerdi.

Gatti ve Rugani'nin takımdan ayrılması beklendiği için sağ ayaklı bir stoper takviyesi de öncelikli konular arasında yer alıyor. Sky Sport'un bilgisine göre Milan'dan ayrılması beklenen Fikayo Tomori, yeniden Juventus'un transfer hedefi haline geldi.

Milan'ın hücum planları ve Nico González

Milan ise hücum hattını ve Gonçalo Ramos'un arkasındaki bölgeyi yeniden yapılandırmayı planlıyor. Takımda yalnızca Christian Pulisic'in kalacağı kesin görünürken, Ruben Loftus-Cheek de seçenekler arasında değerlendiriliyor. Ancak Christopher Nkunku ve Rafael Leão'nun ayrılma ihtimali nedeniyle alternatif oyuncular aranıyor.

Bu noktada Nico González seçeneği gündeme geliyor. Atlético Madrid'deki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Torino ekibine dönen, ancak burada kalmayı kesinlikle istemeyen Arjantinli kanat oyuncusunun menajerleri, futbolcuyu Milan'a önerdi. Milan yönetimi ise bu ihtimali tamamen reddetmedi.

Transfer döneminin son günleri, her iki kulüp için de kadrodaki fazla oyunculardan kurtulmak ve ihtiyaç duyulan pozisyonları doldurmak adına son fırsat olabilir.