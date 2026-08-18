Milan ve Juventus kadrodaki fazlalık futbolcuları takas etmeyi planlıyor

İtalya Serie A'da yeni sezonun başlamasına bir haftadan az süre kala Milan ve Juventus, planlarında yer almayan futbolculardan kurtulmak amacıyla beklenmedik bir transfer anlaşmasına imza atabilir. Sky Sport'un haberine göre kulüp yönetimleri, kadrodaki fazla oyuncuları karşılıklı takas etme seçeneği üzerinde çalışıyor. Transfer döneminin son günlerindeki bu hamle, iki dev takım için de kadrolarını dengeleme fırsatı sunuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre her iki takımın teknik direktörü, planlarında yer vermediği futbolcuların listesini hazırladı. Milan'da Youssouf Fofana'nın takımdan ayrılması beklenirken Juventus'ta Nico González, teknik direktörün güvenini kazanamayan oyunculardan biri olarak görülüyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala bu iki futbolcu, rakip takımların ilgisini çekiyor.

Orta saha ve savunma hattındaki değişiklikler

Juventus teknik direktörü, her pozisyonda rekabetçi ve denk seviyede iki futbolcunun bulunmasını istiyor. Torino ekibi, savunma hattını güvenilir şekilde koruyabilecek bir ön libero arıyordu. Franck Kessié öncelikli hedef olarak görülürken Youssouf Fofana'nın menajerleri Torino kulübü yönetimiyle iletişime geçerek Fransız futbolcunun transferini önerdi. Ayrıca Gatti ve Rugani'nin takımdan ayrılması beklenirken Juventus sağ stoper arıyor ve bu doğrultuda Fikayo Tomori'nin adaylığı yeniden kulübün gündemine geldi.

Milan ise hücum hattındaki orta saha rotasyonunu kökten yenilemek istiyor. Şimdilik yalnızca Christian Pulisic'in takımda kalacağı kesinleşmiş durumda; diğer futbolcuların geleceği ise belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Milan'ın en az bir futbolcuya, özellikle sol ayağını kullanan bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Nico González'in Milan'ın transfer hedefleri arasına girmesinin nedeni de bu.

Nico González ve geleceği

Atlético Madrid'deki kiralık döneminin ardından Torino ekibine dönmek istemeyen Nico González, kendi adına Diego Simeone'nin takımına geri dönmeyi arzuluyor. Oyuncu, Juventus'ta kalmak istemediğini zaten açıkladı. Buna rağmen menajerleri futbolcuyu Milan'a önerdi ve Rossoneri bu seçeneği tamamen reddetmedi.

Şu anda kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamaya giriyor. Taraflar anlaşmaya varırsa Youssouf Fofana ile Nico González'in dahil olduğu bu takas, mevcut transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olabilir.