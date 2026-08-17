Jamie Carragher, Liverpool'un Taktik Anlayışını Sert Bir Şekilde Eleştirdi

Liverpool'un eski savunmacısı ve kulüp efsanesi Jamie Carragher, takımın başına geçen teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki taktik anlayıştan ciddi endişe duyduğunu açıkladı. The Overlap Fan Debate programında konuşan yorumcuya göre takımın sezon öncesi maçlarındaki düzensiz ve açık oyun tarzı, Premier Lig'in zirvesinde rekabet edebilmek için yeterli dengeye sahip değil. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

ixbt.com ve Sky Bet'in verilerine göre Liverpool, son hazırlık maçında Anfield'da Como'yu 2-0 mağlup etmiş olsa da bu sonuç takımın savunmadaki sorunlarını gizleyemedi. Kırmızılar, sezon öncesi hazırlıklar kapsamındaki son beş maçta tam 18 gol yedi ve aynı sayıda gol attı. Bu durum uzmanların haklı sorular sormasına neden oluyor.

Taktik kaos ve basketbol tarzı oyun

Jamie Carragher açıklamasında takımın sahadaki hareketlerini sert bir şekilde değerlendirerek Liverpool'un sahaya gereğinden fazla hücum oyuncusuyla çıktığını ve yalnızca ileriye odaklandığını vurguladı. Ona göre bu sezon öncesi maçları basketbol karşılaşmalarını andırıyor ve hiçbir üst düzey kulüp bu şekilde futbol oynamıyor.

Kulüp yönetimi, Arne Slot'un görevden alınmasının ardından takıma Jürgen Klopp dönemindeki yoğun ve agresif pres anlayışını geri getirmek amacıyla Andoni Iraola'yı göreve getirmişti. Eski Bournemouth teknik direktörü tam da bu oyun felsefesi nedeniyle seçilmiş olsa da Carragher, bu yaklaşımın şu ana kadar beklenen istikrarı sağlayamadığını belirtti.

Yeni sezon öncesi baskı ve fikstür

Liverpool'u Premier Lig'deki ilk maçında Newcastle karşılaşması bekliyor ve futbolcuların hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekiyor. İlginç bir şekilde Liverpool, ilk altı haftada yaz aylarında teknik direktörünü değiştiren takımlarla karşılaşacak. Bu da kendine özgü bir rekabet ortamı yaratıyor.

Sonuçlar beklendiği gibi gelmezse suçun teknik direktörde değil, futbolcularda aranacağı kesin. Carragher'a göre taraftarlar yüksek tempolu futbol talep ediyor ve oyuncular bu beklentiyi karşılayamazsa tüm sorumluluk onların omuzlarında kalacak.