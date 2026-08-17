Redmi K100 Pro akıllı telefonlarının satışları beklenenden düşük kaldı

·2·Teknoloji
Redmi K100 Pro akıllı telefonlarının satışları beklenenden düşük kaldı

Çin pazarında Xiaomi şirketinin en yeni amiral gemisi serisine ait Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max akıllı telefonlarının ilk satış sonuçları, önceki nesle kıyasla düşüş gösterdi. ixbt.com verilerine göre yeni cihazlara yönelik başlangıç ilgisi, geçen yılki K90 serisinin sonuçlarının belirgin şekilde gerisinde kaldı. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

RD Observation analiz kuruluşunun sunduğu verilere göre Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max modellerinin ilk gece ve takip eden gün boyunca toplam satışları, K90 serisinin aynı dönemdeki sonuçlarının yaklaşık yüzde 65'ine ulaştı. Bu durum, tüketicilerin yeni amiral gemilerine yönelik talebinin bir miktar azaldığını gösteriyor.

Modeller arasındaki farklar

Toplam satışlardaki düşüşün başlıca nedeni standart Redmi K100 Pro modeli oldu. Modelin ilk dönemdeki satış hacmi, geçen yılki Redmi K90'ın satışlarının yalnızca yüzde 50'sine ulaştı. Başka bir deyişle yeni Pro modeli, önceki nesle kıyasla iki kat daha zayıf bir sonuç elde etti.

Buna karşılık, daha gelişmiş Redmi K100 Pro Max'in durumunun biraz daha iyi olduğu ortaya çıktı. Bu cihaz, geçen yılki Redmi K90 Pro Max satışlarının yüzde 85'ine ulaşmayı başardı. Bu da tüketicilerin standart sürüm yerine daha üst sınıftaki Max modelini tercih ettiğini gösteriyor.

Resmî istatistikler ve analistlerin değerlendirmesi

Belirtmek gerekir ki bu veriler, Xiaomi şirketinin resmî istatistikleriyle kısmen çelişiyor. Şirket yöneticisi Lu Weibing, 12 Ağustos'ta Redmi K100 Pro Max satışlarının ilk gün önceki neslin sonuçlarının yüzde 150'sine ulaştığını açıklamıştı. Ancak uzmanlar, bu durumda farklı zaman aralıklarının esas alındığını belirtti.

Xiaomi yönetiminin sunduğu rakamlar, 11 Ağustos gece yarısına kadar olan dönemi, yani tanıtım ve satışların başlamasının ardından geçen ilk birkaç saati kapsıyor. RD Observation'ın değerlendirmesi ise ilk geceyi ve takip eden günün tamamını içeriyor. Bu da başlangıçtaki yoğun ilginin ardından satışların hızla yavaşladığını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max akıllı telefonları 11 Ağustos akşamı tanıtılmıştı. Cihazlar Qualcomm şirketinin amiral gemisi platformuyla donatıldı: K100 Pro modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, Pro Max modelinde ise tam sürüm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Ayrıca bu cihazların öne çıkan özellikleri arasında sırasıyla 8580 ve 9070 mA·ch kapasiteli büyük piller ile Bose iş birliğiyle ayarlanan ses sistemi yer alıyor. Şimdilik bunlar yalnızca ilk günlerin sonuçları; serinin ticari başarısı hakkında kesin bir sonuca varmak için henüz erken.

XiaomiRedmiAkıllı TelefonlarTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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