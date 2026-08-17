Uzayda Doom: Efsanevi Oyun RUVDS Uydusunda Çalıştırıldı

·4·Teknoloji
Uzayda Doom: Efsanevi Oyun RUVDS Uydusunda Çalıştırıldı

RUVDS şirketinin özel uydu platformunda efsanevi Doom nişancı oyunu çalıştırıldı. Bu sıra dışı deney, cihazın açık testleri kapsamında gerçekleştirildi ve kullanıcılara kendi yazılımlarını doğrudan yörüngede test etme imkânı sunuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, oyunu çalıştırmak için bu kez Raspberry Pi Zero yerleşik bilgisayarı kullanıldı. Uydunun bilgi işlem ortamına bağlantı ise RUVDS ile «Pyatoe pokolenie» OKB iş birliğiyle geliştirilen Console Gate sistemi üzerinden sağlandı.

Yörünge platformunun imkânları

Hatırlatmak gerekirse, RUVDSSat1 adlı bu uydu, bu yılın şubat ayında uzaya fırlatılmıştı. Cihazın temel görevi, geliştiriciler ve radyo amatörleri için yazılımlarını gerçek uzay koşullarında test edebilecekleri bir ortam sağlamaktır.

Şu anda başlatılan açık testler, uydunun faaliyetlerindeki son aşamayı oluşturuyor. Geçen süre boyunca cihaz yalnızca yazılımları test etmekle kalmadı; aynı zamanda Kuzey Kutbu üzerindeki stratosfer platformuyla iletişim kurulmasına ve uzay teknolojileri için bilgi güvenliği sisteminin test edilmesine de katkı sağladı.

Sıra dışı cihazdaki testler

Doom oyununun uzayda çalıştırılması, projenin en dikkat çekici deneylerinden biri oldu. Bu tür deneyler, yörünge platformlarının çeşitli karmaşık yazılım çözümlerini ve görevleri yerine getirmede ne kadar esnek olduğunu açıkça gösteriyor.

Uzmanlara göre bu tür projeler, gelecekte küçük uydular kullanılarak çeşitli hesaplamaların ve teknolojik çözümlerin uzayda test edilmesi olanaklarını daha da genişletecek.

DoomRUVDSUzayRaspberry PiYazılım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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