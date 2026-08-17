Çin Uzaya Bir Sonraki Dünya Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı

·4·Teknoloji
Çin Uzaya Bir Sonraki Dünya Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı

Çin, Şansi eyaletindeki Taiyuan Uzay Üssü'nden bir Dünya uzaktan algılama uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. ixbt.com'un haberine göre fırlatma, 17 Ağustos'ta Pekin saatiyle 11:02'de (Moskova saatiyle 06:02) gerçekleştirildi ve Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) görevin başarıyla tamamlandığını resmen doğruladı. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bu başarılı fırlatma, Long March roket ailesi için tarihî önem taşıyor; serideki taşıyıcıların toplam fırlatma sayısı 664'e ulaştı. CZ-2C roketi ise 88. kez uzaya gönderildi ve bu, 2026'nın başından bu yana gerçekleştirilen dördüncü uçuş oldu.

Teknik özellikler ve roketin yetenekleri

Kullanılan CZ-2C, iki kademeli ve sıvı yakıtla çalışan bir roket. Yaklaşık 42 metre uzunluğundaki roket, 3,35 metre çapında bir burun kaportasıyla donatılmış. Bu taşıyıcı, alçak Dünya yörüngesine 2,85 tona kadar faydalı yük ulaştırabiliyor.

CASC, uzay aracının kesin adını ve temel görevlerini gizli tutsa da uzmanlar bu tür cihazların ülkenin bilimsel ve pratik ihtiyaçları açısından önem taşıdığını vurguluyor. Çin, son yıllarda uzay kapasitesini istikrarlı biçimde artırırken çeşitli alanlardaki programlarını da aktif olarak hayata geçiriyor.

Çin'in uzay faaliyetleri ve gelecek planları

Çin günümüzde Dünya gözlemi, meteoroloji, iletişim ve navigasyon sistemlerini kapsayan geniş uydu ağlarını hızla geliştiriyor. Ülke ayrıca kapsamlı programları çerçevesinde Ay ve gezegenler arası araştırma projelerini de başarıyla sürdürüyor.

Hatırlanacağı üzere Çin Halk Cumhuriyeti, uzay ağındaki faaliyetlerini her yıl artırıyor. Ülke, 2025 boyunca ulusal rekorunu yenileyerek bir yıl içinde toplam 92 uzay uçuşu gerçekleştirmeyi başarmıştı.

ÇinUzayLong MarchUyduRoket
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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