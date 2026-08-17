Marc Cucurella, Real Madrid formasıyla ilk maçının ardından izlenimlerini paylaştı

·1·Spor
Marc Cucurella, Real Madrid formasıyla ilk maçının ardından izlenimlerini paylaştı

İspanyol savunmacı Marc Cucurella, Alman ekibi Schalke 04'e karşı oynanan hazırlık maçında Real Madrid formasıyla uzun zamandır beklenen ilk maçına çıktı. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmada sahaya çıkan futbolcu, takımın sezon öncesi hazırlıklarına katkı sağladı ve ardından olumlu izlenimlerini paylaştı. Goal.com haberine göre.

Cucurella, Real Madrid TV'ye verdiği röportajda uzun zamandır beklediği ilk dakikalardan memnun olduğunu belirtti. Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna giren İspanyol futbolcu, yeni takımındaki ilk dakikalarını geçirerek maç deneyimi kazandı. Bu, takımın sezon öncesi planlarını tamamlaması açısından önemli bir adım oldu.

Yeni takıma uyum süreci ve takım arkadaşlarının desteği

Karşılaşmanın ardından konuşan futbolcu şunları söyledi: Çok mutluyum. Bence hepimiz için harika bir maç oldu ve ligin başlamasından önce iyi bir sonuç aldık. Bunlar benim ilk dakikalarımdı ve kendimi çok motive hissediyorum. Bekleyiş uzun sürdü ancak şimdi yavaş yavaş maç ritmine giriyorum.

Cucurella, yeni takım arkadaşlarının uyum sürecinde kendisine hızlı bir şekilde yardımcı olduğunu özellikle vurguladı. İspanyol oyuncuya göre soyunma odasındaki olumlu atmosfer, doğrudan sahadaki oyuna da olumlu yansıyor ve bu sayede her şey daha kolay ilerliyor.

Yıllar süren çalışmanın ürünü

Savunmacı, kariyer yolculuğuna ve gösterdiği çabalara da değindi. Ona göre geride kalan yıllardaki yoğun çalışmalar boşa gitmedi ve elde edilen başarılar, tüm bu çabalara layık bir karşılık oldu.

Futbolcu, arkasında çok büyük bir emek olduğunu ve yıllar boyunca verdiği tüm çabaların karşılığını gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Yaşadığım tüm gelişmelerden memnunum. Gelecekte de kupalar kazanmayı ve bu deneyimin tadını çıkarmaya devam etmeyi umuyorum.

Böylece sezon öncesinde oynanan bu hazırlık karşılaşması hem Madrid kulübü hem de yeni transferi için faydalı bir şekilde tamamlandı. Takım artık yaklaşan resmi lig maçlarına yönelik hazırlıklarını son aşamaya taşıyor.

Marc CucurellaReal MadridSchalke 04İspanyol FutboluTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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