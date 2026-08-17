Inter, Curtis Jones transferi için Liverpool ile görüşmelere başlıyor

Yaz transfer dönemi kızışırken İtalyan kulübü Inter, Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones'u kadrosuna katmak için girişimlerini yeniden hızlandırdı. Sport Mediaset ve Corriere dello Sport'un haberlerine göre taraflar, anlaşmanın şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu ilginin arkasında ise futbolcunun son hazırlık maçlarında beklenmedik şekilde forma giymemesi ve İtalya'ya taşınma isteğinin bulunduğu belirtiliyor. Goal.com haber veriyor.

Liverpool'un Como'ya karşı oynadığı hazırlık maçlarında Curtis Jones'un kadroya alınmaması taraftarların dikkatini çekmişti. İngiliz kulübü, futbolcunun dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı kaçırdığını resmen açıklamıştı. Ancak İtalyan basını bu bilgiyi sorgulayarak gerçek nedenin farklı olduğunu öne sürüyor. Kaynaklara göre sağlık sorunlarına ilişkin resmi açıklama, aslında durumu gizlemek için öne sürülen küçük bir bahaneden ibaret. Futbolcunun ise San Siro'ya transfer olmayı büyük ölçüde istediği ifade ediliyor.

Inter ve İngiliz futbolcular projesi

Bu transfer gerçekleşirse Curtis Jones, Cristian Chivu'nun Milano'daki takımında forma giyecek bir sonraki tanınmış İngiliz futbolcu olacak. Inter kadrosunda şu anda John Stones ve Djed Spence gibi vatandaşı futbolcular da başarılı bir şekilde forma giyiyor. Bu tür İngiliz oyuncuların kadroya katılması, İtalya şampiyonunun son dönemdeki transfer politikasının temel unsurlarından biri hâline gelmiş durumda.

Liverpool akademisinden yetişen Curtis Jones'un geleceğini çocukluğundan beri formasını giydiği kulüpte değil, İtalya'da gördüğü ve tanıdığı yüzlerin arasında oynamak istediği bildiriliyor. Buna rağmen transfer bedeli konusunda iki kulüp arasındaki önemli fark hâlâ devam ediyor. Liverpool yönetimi futbolcu için yaklaşık 40 milyon euro talep ediyor. Ancak Milano kulübü bu bedeli ödemek için acele etmiyor; zira orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Yeni teklif ve görüşmeler

Tuttosport'un haberine göre Davide Frattesi'nin Lazio'ya kiralık olarak transfer olması, Inter'in kadroda yer açmasını sağladı ve bu durum Curtis Jones'un tescil edilmesinin önünü açtı. Bu doğrultuda Milano ekibi, Liverpool'a bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk resmi teklif hazırlıyor. İtalyan kulübü, futbolcunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması ve kendisinin ayrılmak istemesi nedeniyle Liverpool'un geri adım atmasını umuyor.