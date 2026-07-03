Embolo ve Ndoy İsviçre'yi Son 16 Turuna Taşıdı

·42·Spor
Embolo ve Ndoy İsviçre'yi Son 16 Turuna Taşıdı

İsviçre Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup ederek turnuvadaki yolculuğuna devam etti.

Avrupalılar her iki yarının başında birer gol buldu. Maçın kaderini Breel Embolo ve Dan Ndoy'un isabetli vuruşları belirledi.

Embolo hızlı bir gol attı

İsviçre maça çok aktif başladı ve henüz 10. dakikada skoru açtı.

Breel Embolo, Cezayir savunmasındaki boşluğu değerlendirerek takımını öne geçirdi. İlk yarı İsviçrelilerin minimal üstünlüğüyle sona erdi.

Ndoy ikinci yarının başında noktayı koydu

Devre arasından sonra İsviçre'nin ikinci golü atması için sadece bir dakika yetti.

46. dakikada Dan Ndoy rakip ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi. Kalan sürede Cezayir durumu değiştiremedi.

Sıradaki rakip henüz belli değil

Bu galibiyet İsviçre'ye Dünya Kupası son 16 turuna yükselme bileti verdi.

Avrupalıların bir sonraki rakibi, Kolombiya — Gana maçının sonucuna göre belirlenecek.

2026 Dünya Kupası. Son 32 Turu

İsviçre — Cezayir — 2:0

Goller: Embolo, 10; Ndoy, 46.

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Xhaka (Widmer, 87), Freuler, Xhaka, Ndoy (Ebisher, 87), Manzambi (Okafor, 71), Vargas (Rieder, 71), Embolo.

Cezayir: Benbut, Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez (Moussa, 71).

İsviçre, play-off turunda güvenli bir oyun sergileyerek kupa mücadelesinde kaldı. Şimdi takımı Kolombiya veya Gana'ya karşı ciddi bir sınav daha bekliyor.

İsviçreCezayirBreel EmboloDan NdoyKolombiya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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