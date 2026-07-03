2026 Dünya Kupası'nda İspanya — Portekiz Süper Maçı Bekleniyor

·110·Spor
2026 Dünya Kupası'nda İspanya — Portekiz Süper Maçı Bekleniyor

2026 Dünya Kupası play-off aşamasında heyecan verici bir eşleşme daha belli oldu.

Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla zorlu bir mücadele sonunda mağlup ederek son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Böylece son 16 turunun altı eşleşmesi netleşmiş oldu.

Portekiz, Hırvatistan engelini aştı

Portekiz milli takımı, son 32 turunda Hırvatistan ile zorlu bir maç oynadı.

Portekizliler 2-1 galip gelerek turnuvanın bir sonraki aşamasına yükseldi.

Şimdi takımı, turnuvanın en beklenen maçlarından biri olan İspanya karşılaşması bekliyor.

Son 16 turunun belli olan eşleşmeleri

Şu ana kadar son 16 turunun şu altı eşleşmesi belirlendi:

  • Kanada — Fas;

  • Paraguay — Fransa;

  • Brezilya — Norveç;

  • Meksika — İngiltere;

  • Portekiz — İspanya;

  • ABD — Belçika.

Kalan eşleşmeler nasıl belirlenecek?

Son 16 turunun kalan iki eşleşmesi şu maçların sonuçlarına göre şekillenecek:

  • İsviçre — Cezayir;

  • Kolombiya — Gana;

  • Avustralya — Mısır;

  • Arjantin — Yeşil Burun Adaları.

Dünya Kupası belirleyici aşamaya giriyor. Özellikle Portekiz ve İspanya arasındaki Iberia derbisi, son 16 turunun en büyük maçlarından biri olması bekleniyor.

PortekizİspanyaHırvatistanKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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