Ukrayna Bölgelerine Yeni Saldırılar: Can Kayıpları Var

Rusya, 2 Temmuz günü öğle ve akşam saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yeni saldırılar düzenledi.

Ukrayna yetkililerinin bildirdiğine göre, saldırılar sonucunda en az altı kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı. Vurulan hedefler arasında konutlar, sağlık ve eğitim kurumları da bulunuyor.

Yedi bölge saldırıya uğradı

Yerel yönetimlerin verdiği bilgilere göre saldırılar şu bölgeleri kapsadı:

Herson;

Zaporijya;

Dnipropetrovsk;

Mıkolayiv;

Sumi;

Harkiv;

Donetsk bölgesi.

Ukrayna yetkilileri, bu saldırıları Kiev'e yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı gece saldırısının devamı olarak değerlendiriyor.

Herson'da üç kişi hayatını kaybetti

Herson şehir merkezinde sivil bir araca düzenlenen saldırı sonucunda 41 yaşında bir erkek hayatını kaybetti.

Bir başka saldırıda bir sağlık kuruluşu hedef alındı. Bunun sonucunda 63 yaşındaki bir doktor vefat etti, bir hemşire ise yaralandı.

Akşam saatlerinde tarlada ot yakan bir yerel sakinin patlayıcı bir nesneyle karşılaşıp hayatını kaybettiği de bildirildi.

Bölge yönetiminin bildirdiğine göre, Herson'a yönelik dron saldırıları gün boyunca birkaç kez tekrarlandı.

Zaporijya'da çocuklar da yaralandı

Zaporijya'daki saldırılar bir konut binasını, bir depoyu, bir posta ayıklama merkezini ve bir spor kompleksini vurdu.

Saldırılar sonucunda yedi kişi yaralandı. Yaralılar arasında 6, 7, 12 ve 16 yaşlarında çocuklar da bulunuyor.

Dnipropetrovsk'ta yaklaşık 40 saldırı

Dnipropetrovsk bölgesinde, aralarında yedi yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu iki kişi hayatını kaybetti.

Dokuz kişi daha yaralandı. Yaralılar arasında 11 yaşındaki bir kız ve 14 yaşındaki bir genç de var.

Yerel yönetim verilerine göre bölgeye dronlar, topçular, uçak bombaları ve füzelerle yaklaşık 40 saldırı düzenlendi.

Sonuç olarak çok katlı ve müstakil evler, bir jimnazyum ve araçlar zarar gördü.

Mıkolayiv'de yakıt istasyonu yıkıldı

Mıkolayiv bölgesinde bir dron saldırısı yakıt istasyonunun yakınına isabet etti.

Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi ise yaralandı. Yakıt istasyonu binası yıkılırken, özel evler ve ulaşım araçları da hasar gördü.

Harkiv'de konut binası zarar gördü

Harkiv şehrindeki saldırılardan biri çok katlı bir konut binasına isabet etti.

Saldırı sonucunda üç kişi yaralandı. Ayrıca bir yakıt istasyonu ve birkaç araç zarar gördü.

Sumi'ye havacılık bombaları atıldı

Ukrayna yetkililerine göre Sumi şehrine üç adet güdümlü havacılık bombası atıldı.

Olay sonrası aralarında üç çocuğun bulunduğu 11 kişi tıbbi yardım talebinde bulundu. Bir okul binası ciddi şekilde hasar gördü ancak saldırı anında öğrenciler binada değildi.

Ayrıca, bir dronun posta aracına saldırması sonucu şoför ve bir posta görevlisi yaralandı.

Kramatorsk'ta bir araç hedef alındı

Donetsk bölgesinin Kramatorsk şehrinde bir dron, hafif bir araca saldırdı.

Saldırı sonucunda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev'deki gece saldırısının devamı

Ukrayna yetkilileri, 2 Temmuz'da gerçekleşen saldırıları, başkent Kiev'e yönelik gece düzenlenen kitlesel saldırının devamı olarak görüyor.

Yetkililer, Kiev'e yapılan gece saldırısının, can kaybı sayısı bakımından savaşın başlangıcından bu yana başkentte görülen en ağır saldırılardan biri olduğunu vurguladı.