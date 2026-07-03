Ronaldo, Modric'e nasıl dileklerini ilettiğini anlattı

Portekiz milli takımının forveti Cristiano Ronaldo, Hırvatistan maçının ardından Luka Modric hakkında sıcak sözler söyledi.

Yıllarca birlikte oynayan iki efsane futbolcu, 2026 Dünya Kupası play-off aşamasında bu kez rakip olarak sahaya çıktı.

«Onu üst düzeyde görmek çok keyifli»

Ronaldo, Modric'in hâlâ en üst seviyede futbol sergilediğini özellikle vurguladı.

Ronaldo, «Modric ile uzun yıllar birlikte oynadım. Onun hâlâ üst düzeyde performans sergilediğini görmek çok keyifli» dedi.

Cristiano eski takım arkadaşını tebrik etti

Portekizli yıldız, maçtan sonra Modric'i muhteşem kariyeri için tebrik ettiğini belirtti.

The Touchline yayını, Ronaldo'nun sözlerini şu şekilde aktardı: «Onu harika kariyeri için tebrik ettim ve gelecek için en iyi dileklerimi ilettim».

Portekiz, İspanya ile karşılaşacak

Portekiz, Hırvatistan'ı mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.

Şimdi Ronaldo ve takım arkadaşları, son 16 turunda İspanya milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Hırvatistan için ise bu mağlubiyet, 2026 Dünya Kupası serüveninin sona ermesi anlamına geliyordu. Ronaldo'nun Modric'e gösterdiği saygı, iki büyük futbolcu arasındaki dostluğu ve karşılıklı hürmeti bir kez daha gözler önüne serdi.