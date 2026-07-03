Martines Hırvatistan Galibiyetinin Sırrını Açıkladı

·43·Spor
Martines Hırvatistan Galibiyetinin Sırrını Açıkladı

Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martines, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Hırvatistan karşısında alınan galibiyetin ardından takımının performansını değerlendirdi.

Teknik adam, bu tür maçlarda sadece yeteneğin yeterli olmadığını; disiplin, takım oyunu ve güçlü karakterin de belirleyici olduğunu vurguladı.

«Dünya Kupası'nda kolay maç olmaz»

Martines, Dünya Kupası play-off aşamasında her fırsatın verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

«Dünya Kupaları'nda kolay maçlar olmaz. İyi bir fırsat yakaladığınızda golü atmanız gerekir», dedi.

İlk yarıdan memnun kaldı

Portekiz teknik direktörüne göre takım, ilk yarıda rakibin hamlelerini doğru analiz etti ve hücumda birçok tehlikeli pozisyon yarattı.

«İlk yarı her açıdan harikaydı. Oyunu iyi okuduk ve hücumun kritik bölgelerinde birçok pozisyon ürettik», dedi Martines.

«Hırvatistan'a karşı her zaman risk vardır»

Teknik adam, Hırvatistan gibi deneyimli takımlara karşı oynanan maçlarda bir an bile dikkatin dağılmaması gerektiğini kaydetti.

«Hırvatistan gibi takımlara karşı her zaman risk vardır. Bu tür maçlarda takım oyunu belirleyici rol oynar».

Portekiz gol yemesine rağmen yıkılmadı

Martines, takımının gol yemesine rağmen özgüvenini kaybetmediğinin altını çizdi.

Yedek kulübesinden oyuna giren futbolcular da maçın kaderine etki etti.

«Gol yedikten sonra bile kendimize olan güvenimizi kaybetmedik. Hazır oldukları için yedek kulübesindeki oyunculardan da faydalandık», dedi teknik direktör.

«Yetenek, disiplin ve yürek gerekiyor»

Portekizli hoca, Dünya Kupası'nda tamamen kusursuz bir oyun sergilemenin zor olduğunu belirtti.

«Dünya Kupası'nda ideal oyun olmaz. Burada yetenek, disiplin ve yürekle oynamak gerekir».

Ona göre, tam olarak bu ruh hali Portekiz'in zorlu maçlarda galibiyete ulaşmasına yardımcı oluyor.

Galibiyet vefat edenlerin anısına adandı

Martines, futbolcuların Portekiz'i temsil etmekten keyif aldığını söyledi.

Ayrıca takımın sahaya Ricardo Carvalho'nun babası, Diogo Jota ve ağabeyi Andre'nin anısına çıktığını belirtti.

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan habere göre Martines, «Ricardo Carvalho'nun babasının, ayrıca Diogo Jota ve ağabeyi Andre'nin anısına sahaya çıktık», ifadelerini kullandı.

Portekiz'in Hırvatistan karşısındaki galibiyetinde sadece yetenek değil, aynı zamanda güçlü bir irade ve takım ruhu da önemli rol oynadı.

Roberto MartinezPortekizHırvatistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronaldo, Modric'e nasıl dileklerini ilettiğini anlattıRonaldo, Modric'e nasıl dileklerini ilettiğini anlattıBugün, 11:09Nagelsmann Almanya Milli Takımı'ndan ayrılıyorNagelsmann Almanya Milli Takımı'ndan ayrılıyorBugün, 11:052026 Dünya Kupası'nda Son 16 Turunun 13 Katılımcısı Belli Oldu2026 Dünya Kupası'nda Son 16 Turunun 13 Katılımcısı Belli OlduBugün, 11:03Ronaldo geleceği hakkında önemli açıklama yaptıRonaldo geleceği hakkında önemli açıklama yaptıBugün, 10:282026 Dünya Kupası'nda İspanya — Portekiz Süper Maçı Bekleniyor2026 Dünya Kupası'nda İspanya — Portekiz Süper Maçı BekleniyorBugün, 10:25Süper Lig'de büyük değişiklikler: Kim gitti, kim geldi?Süper Lig'de büyük değişiklikler: Kim gitti, kim geldi?Bugün, 10:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı