Martines Hırvatistan Galibiyetinin Sırrını Açıkladı

Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martines, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Hırvatistan karşısında alınan galibiyetin ardından takımının performansını değerlendirdi.

Teknik adam, bu tür maçlarda sadece yeteneğin yeterli olmadığını; disiplin, takım oyunu ve güçlü karakterin de belirleyici olduğunu vurguladı.

«Dünya Kupası'nda kolay maç olmaz»

Martines, Dünya Kupası play-off aşamasında her fırsatın verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

«Dünya Kupaları'nda kolay maçlar olmaz. İyi bir fırsat yakaladığınızda golü atmanız gerekir», dedi.

İlk yarıdan memnun kaldı

Portekiz teknik direktörüne göre takım, ilk yarıda rakibin hamlelerini doğru analiz etti ve hücumda birçok tehlikeli pozisyon yarattı.

«İlk yarı her açıdan harikaydı. Oyunu iyi okuduk ve hücumun kritik bölgelerinde birçok pozisyon ürettik», dedi Martines.

«Hırvatistan'a karşı her zaman risk vardır»

Teknik adam, Hırvatistan gibi deneyimli takımlara karşı oynanan maçlarda bir an bile dikkatin dağılmaması gerektiğini kaydetti.

«Hırvatistan gibi takımlara karşı her zaman risk vardır. Bu tür maçlarda takım oyunu belirleyici rol oynar».

Portekiz gol yemesine rağmen yıkılmadı

Martines, takımının gol yemesine rağmen özgüvenini kaybetmediğinin altını çizdi.

Yedek kulübesinden oyuna giren futbolcular da maçın kaderine etki etti.

«Gol yedikten sonra bile kendimize olan güvenimizi kaybetmedik. Hazır oldukları için yedek kulübesindeki oyunculardan da faydalandık», dedi teknik direktör.

«Yetenek, disiplin ve yürek gerekiyor»

Portekizli hoca, Dünya Kupası'nda tamamen kusursuz bir oyun sergilemenin zor olduğunu belirtti.

«Dünya Kupası'nda ideal oyun olmaz. Burada yetenek, disiplin ve yürekle oynamak gerekir».

Ona göre, tam olarak bu ruh hali Portekiz'in zorlu maçlarda galibiyete ulaşmasına yardımcı oluyor.

Galibiyet vefat edenlerin anısına adandı

Martines, futbolcuların Portekiz'i temsil etmekten keyif aldığını söyledi.

Ayrıca takımın sahaya Ricardo Carvalho'nun babası, Diogo Jota ve ağabeyi Andre'nin anısına çıktığını belirtti.

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan habere göre Martines, «Ricardo Carvalho'nun babasının, ayrıca Diogo Jota ve ağabeyi Andre'nin anısına sahaya çıktık», ifadelerini kullandı.

Portekiz'in Hırvatistan karşısındaki galibiyetinde sadece yetenek değil, aynı zamanda güçlü bir irade ve takım ruhu da önemli rol oynadı.