Nagelsmann Almanya Milli Takımı'ndan ayrılıyor

·31·Spor
Nagelsmann Almanya Milli Takımı'ndan ayrılıyor

Almanya milli takımında büyük bir değişiklik bekleniyor. Teknik direktör Julian Nagelsmann görevinden ayrılıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Almanya Futbol Federasyonu 38 yaşındaki uzmanla iş birliğini sonlandırma kararı aldı.

Frankfurt'ta üç saatlik bir toplantı yapıldı

Kaynağa göre, 2 Temmuz'da Frankfurt şehrindeki Almanya Futbol Federasyonu genel merkezinde önemli bir toplantı gerçekleşti.

Üç saat süren görüşmede Nagelsmann'a milli takımdaki görevini sonlandırması teklif edildi.

7 milyon euro tazminat ödenebilir

Daha önce, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesi belirlenen süreden önce feshedilirse, kendisine 7 milyon euro tutarında tazminat ödenebileceği bildirilmişti.

Şu ana kadar teknik direktörün ayrılışı ve tazminat miktarı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünya Kupası sonucu belirleyici oldu

Julian Nagelsmann, Eylül 2023'ten beri Almanya milli takımını yönetiyordu.

Ancak 2026 Dünya Kupası'nda Almanlar beklenen sonucu alamadı. Almanya, son 16 turunda Paraguay'a karşı şansı değerlendiremeyerek turnuvaya erken veda etti.

Mundial'deki bu başarısızlığın ardından teknik direktörün geleceği ciddi şekilde tartışma konusu olmuştu.

Almanya'da yeni bir dönem mi başlıyor?

Nagelsmann'ın ayrılışı resmen onaylandığında, Almanya Futbol Federasyonu kısa süre içinde yeni bir teknik direktör aramaya başlayacak.

Şimdi asıl soru şu: Dört kez dünya şampiyonu olan takımı yeni bir aşamaya hangi uzman taşıyacak?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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