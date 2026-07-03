Ronaldo geleceği hakkında önemli açıklama yaptı

·79·Spor
Ronaldo geleceği hakkında önemli açıklama yaptı

Portekiz milli takımının forveti Cristiano Ronaldo, milli takımdaki geleceği konusunda henüz nihai bir karar vermediğini açıkladı.

Hırvatistan maçının ardından, bu konuyu turnuva bittikten sonra ailesine danışarak çözeceğini belirtti.

Kariyerini sonlandırabileceği söylenmişti

Daha önce Portekizli yıldızın ablası Katia Aveiro, Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'ndan sonra milli takım kariyerini noktalayacağını söylemişti.

Bu haber taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Ancak futbolcunun kendisi henüz kesin bir karara varmadığını bildirdi.

«Bunu daha sonra açıklayacağım»

Ronaldo'nun sözlerine göre, şu anda geleceği hakkında konuşmak için henüz çok erken.

Portekizli forvet, «Şu an geleceğim hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Bunu daha sonra açıklayacağım» dedi.

Karar aile ile istişare edilerek verilecek

Cristiano, nihai kararı galibiyet veya mağlubiyet sonrası duygusal bir şekilde vermeyeceğini vurguladı.

«Galibiyet veya mağlubiyetten sonra ailemle istişare edeceğim ve en doğru kararı vereceğim» dedi.

Ronaldo ayrıca, artık önemli kararları aceleyle ve fevri bir şekilde almadığını ekledi.

«Her şey sükunetle çözülecek»

Futbolcu, geleceğine dair meselenin baskı ve güçlü duyguların etkisiyle değil, sakin bir ortamda çözüleceğini belirtti.

Ronaldo, «Artık hiçbir kararı fevri bir şekilde almıyorum. Her şey sükunetle çözülecek» dedi.

Şu anki hedef Dünya Kupası'nın tadını çıkarmak

Cristiano, şu an için geleceği hakkında değil, Dünya Kupası'ndaki katılımı ve anın tadını çıkarmak üzerine düşündüğünü belirtti.

«Şimdi ise anın tadını çıkarmak gerekiyor» diyerek sözlerini noktaladı.

Böylece, Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki geleceğinin 2026 Dünya Kupası sona erdikten sonra belli olması bekleniyor.

Cristiano RonaldoPortugalKatia AveiroHırvatistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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