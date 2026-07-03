Cristiano Ronaldo Milli Takım Kariyerini Sona Eriyor: «Son Dans» Onaylandı

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Cristiano Ronaldo Milli Takım Kariyerini Sona Eriyor: «Son Dans» Onaylandı

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki uzun ve başarılı kariyerine nokta koymaya karar verdi. Devam eden Dünya Kupası, 41 yaşındaki forvet için uluslararası arenadaki son turnuva olacak. Bu açıklama, futbolcunun kız kardeşi Katia Aveiro tarafından yapıldı. Goal.com haberi veriyor.

Katia Aveiro'nun sözlerine göre, Al-Nassr forveti bu Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edecek ve 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyor. Sport TV kanalına verdiği röportajda, ağabeyinin geleceği hakkında güvenilir bilgilere sahip olduğunu vurgulayarak, bu turnuvanın Cristiano için «son dans» olduğunu belirtti.

Efsanevi Yolun Sonu

Ronaldo, Portekiz formasıyla 20 yılı aşkın süre boyunca sahaya çıkarak birçok rekoru altüst etti. Dünya Kupası tarihinde eleme aşamasında sahaya çıkan ilk 41 yaşındaki futbolcu oldu. Hırvatistan ile oynanan dramatik maçta (2:1) penaltıdan gol atarak, eleme turlarındaki ilk golünü de kaydetti.

«Sahip olduğum bilgilere göre, onunla vedalaşabilirsiniz. Bugün değil ama bu turnuva onun milli takımdaki son performansı olacak. Bunu güvenilir kaynaklara dayanarak söylüyorum», diye ekledi Katia Aveiro, ağabeyinin kararını yorumlarken.

Eleştiriler ve Aile Desteği

Son zamanlarda Ronaldo'nun yaşı ve takım oyununa etkisi konusunda birçok eleştirel görüş dile getiriliyor. Ancak ailesi, futbolcunun elde ettiği başarıların her türlü negatifliğin üzerinde olduğunu vurguluyor. Katia Aveiro'ya göre, futboldan anlayan her insan Ronaldo'ya saygı duymalı.

«Akıllı insanlar ve futbolu gerçekten sevenler Ronaldo'nun değerini bilir. 20 yıldır tüm sınırları zorluyor. Annemizin çektiği acıları ve geçtiğimiz yolları düşünürsek, hiçbir eleştiri mutluluğumuza gölge düşüremez», diyor.

Şu anda Portekiz milli takımı çeyrek finalde İspanya ile yapacağı maça hazırlanıyor. Ronaldo ise baskılara rağmen sakinliğini koruyor ve son uluslararası turnuvasını zaferle noktalamayı hedefliyor. Özbek futbolseverler için de bu haber, Ronaldo'nun oyunlarının koca bir nesli futbolla tanıştırmış olması nedeniyle bir devrin sonu olarak kabul ediliyor.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıFutbolAl-Nassr
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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