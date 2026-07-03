Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde mobil internet hızı sınırlandırıldı

Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla mobil internet hızına geçici kısıtlamalar getirildi. Bölge operasyon merkezi resmi bir açıklama yaptı. Bu önlem, bölgede ortaya çıkabilecek çeşitli riskli durumların önlenmesine yöneliktir. Ixbt.com haber veriyor.

Resmi verilere göre kısıtlamalar şehrin tüm bölgelerinde değil, sadece belirli ilçelerde uygulanıyor. Yetkililer bu kararı doğrudan güvenlik meseleleriyle ilişkilendirdi ancak tam olarak ne tür bir riskten bahsedildiğine dair açıklama yapılmadı. Yerel halk, internet hızındaki keskin düşüşten şikayetçi.

Güvenlik önlemleri ve nedenleri

Rus medyası, özellikle ixbt.com yayınına göre, bu tür önlemler genellikle dron saldırısı riski veya önemli stratejik tesislerin korunması gerekliliği doğduğunda uygulanır. Murmansk Bölgesi stratejik öneme sahip olduğu için burada bilgi güvenliği ve iletişim kanallarının kontrolü meselesine özel önem verilmektedir.

Operasyon merkezi temsilcileri, bu kısıtlamaların geçici nitelikte olduğunu ve durum stabilize olduğunda iletişim kalitesinin eski haline döneceğini vurguladı. Şu an için kısıtlamaların ne kadar süreceğine dair kesin bir süre açıklanmadı.

Bu durum Murmansk'ta ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de Rusya'nın birçok sınır ve kuzey bölgesinde insansız hava araçları riski nedeniyle 4G ve LTE ağlarında kesintiler veya hız düşüşleri kaydedilmişti.

Teknik açıdan, mobil internet hızının sınırlandırılması operatörler tarafından özel ekipmanlar yardımıyla gerçekleştirilir. Bu da veri alışverişini yavaşlatır ve bazı çevrimiçi hizmetlerin kullanımını zorlaştırır. Kullanıcıların önemli verileri indirirken sorunlarla karşılaşmaya hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

Şu anda Murmansk Bölgesi yönetimi halkı sakinliğe çağırarak yalnızca resmi kaynaklardan alınan bilgilere güvenmelerini istiyor. Durumun kolluk kuvvetleri ve özel servislerin kontrolü altında olduğu belirtiliyor.