Phuket'te 26 kg kenevirle iki Özbekistan vatandaşı yakalandı

·3·Dünya
Phuket'te 26 kg kenevirle iki Özbekistan vatandaşı yakalandı

Tayland'ın Phuket Uluslararası Havalimanı'nda iki Özbekistan vatandaşı yakalandı. Bagajlarında 26 kilogramdan fazla kenevir ürünü bulundu.

Kolluk kuvvetleri, 26 yaşındaki vatandaşların bu ürünleri gümrük beyanı yapmadan ülkeden çıkarmaya çalıştıklarından şüpheleniyor.

Şüpheli bagajlar havalimanında tespit edildi

Tayland Gümrük Servisi'nden alınan bilgiye göre olay, 1 Temmuz'da Phuket Uluslararası Havalimanı'nda bagaj kontrolü sırasında meydana geldi.

İki Özbekistan vatandaşının valizlerinde vakumlu paketlerde kurutulmuş kenevir çiçekleri, kenevir reçinesi ve işlenmiş ürünler bulundu.

İlk vatandaşın bagajından ne çıktı?

İlk şüpheliye ait dört bagajdan ikisi gümrük memurlarının şüphesini çekti.

Kontrol sonucunda:

  • toplam ağırlığı 9,8 kilogram olan 30 paket kurutulmuş kenevir;

  • 1,03 kilogram ağırlığında 14 adet işlenmiş kenevir ürünü

tespit edildi.

İkinci valizde de büyük miktarda ürün vardı

İkinci Özbekistan vatandaşının bagajlarında ise:

  • 9,8 kilogram kurutulmuş kenevir;

  • 4,1 kilogram kenevir reçinesi;

  • 2 kilogram çeşitli işlenmiş kenevir ürünleri

bulundu.

Böylece müsadere edilen ürünlerin toplam ağırlığı 26 kilogramı aştı.

Onları nasıl bir ceza bekliyor?

Kolluk kuvvetleri, iki şahıs hakkında Tayland'ın 2017 tarihli Gümrük Kanunu uyarınca suçlama yapıldığını bildirdi.

Şahıslar, ürünleri gümrük kurallarına uymadan ülkeden çıkarmaya çalışmak ve uyuşturucu maddeler ile kontrollü bitkilerin dolaşımına ilişkin mevzuatı ihlal etmekle suçlanıyorlar.

Tayland yasalarına göre, bu tür bir ihlal için kenevirin her kilogramı başına 30 bin baht'a kadar para cezası veya mahkeme kararıyla hapis cezası uygulanabilir.

Soruşturma devam ediyor

Yakalanan vatandaşlar ve müsadere edilen kanıtlar, sonraki soruşturma işlemleri için Sakhu polis merkezine teslim edildi.

Tayland Gümrük Servisi, kenevir ürünlerini ülkeden yasa dışı yollarla çıkarmanın bir suç olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Yerel yayınlara göre, son zamanlarda yabancı turistlerin karıştığı bu tür olaylar arttı. Bu nedenle Phuket yönetimi, kenevir ürünleri ticareti üzerindeki denetimlerin daha da sıkılaştırılmasını desteklediğini belirtti.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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