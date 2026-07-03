2026 Dünya Kupası'nda Son 16 Turunun 13 Katılımcısı Belli Oldu

·47·Spor
2026 Dünya Kupası'nda Son 16 Turunun 13 Katılımcısı Belli Oldu

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu mücadeleleri devam ediyor.

İsviçre milli takımı, Cezayir'i mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Böylece turnuvanın bir sonraki aşamasına katılan takımların sayısı 13'e ulaştı.

İsviçre de mücadeleye devam ediyor

İsviçre, Cezayir karşısında aldığı galibiyetle 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü 16 takımı arasına adını yazdırdı.

Avrupalılar şimdi çeyrek final bileti için mücadele edecek.

Son 16 turuna yükselen takımlar

Şu ana kadar son 16 turu biletini alan milli takımlar:

  • Paraguay;

  • Fransa;

  • Kanada;

  • Fas;

  • Portekiz;

  • İspanya;

  • ABD;

  • Belçika;

  • Meksika;

  • Brezilya;

  • Norveç;

  • İngiltere;

  • İsviçre.

Geriye üç kontenjan kaldı

Son 16 turunun kalan üç katılımcısı şu maçlarla belirlenecek:

  • Arjantin — Yeşil Burun Adaları;

  • Avustralya — Mısır;

  • Kolombiya — Gana.

Bu mücadelelerin ardından 2026 Dünya Kupası son 16 turunun tüm katılımcıları ve eşleşmeleri tamamen belli olacak.

Turnuva giderek karar aşamasına yaklaşıyor ve taraftarları daha sert çarpışmalar bekliyor.

İsviçreCezayirParaguayFransaKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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