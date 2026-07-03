SpaceX Florida'daki devasa Gigabay fabrikasının inşaatını tamamlamak üzere

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, uzay endüstrisinde devrim yaratmaya devam ediyor. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi bölgesinde yükselen Gigabay adlı devasa üretim kompleksi maksimum yüksekliğine ulaştı. Bu binanın sadece hacmiyle değil, aynı zamanda stratejik önemiyle de dünya kozmonotiği tarihinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

NASASpaceflight yayınından @_MaxQ_ tarafından paylaşılan hava fotoğraflarında yeni kompleksin ölçeği açıkça görülüyor. Gigabay fabrikası, yılda yaklaşık bin adet Starship uzay aracı monte etmek üzere tasarlanmış, dünyanın en büyük yapılarımdan biri olacak. Bu gösterge, SpaceX'in Mars'ın kolonizasyonu ve yeniden kullanılabilir roket sistemlerini yaygınlaştırma yönündeki devasa planlarının bir parçasıdır.

Uzay kıyısının yeni çehresi

Fotoğraflarda Gigabay binasının yanı sıra tarihi Vehicle Assembly Building (VAB) yapısı da dikkat çekiyor. Bu iki binanın yan yana durması sembolik bir anlam taşıyor: Geçmişteki Apollo görevlerinin hazırlandığı yerde artık geleceğin en güçlü roketleri monte edilecek. ixbt.com'un bilgisine göre, LC-39A platformasında Starship için tasarlanan yeni fırlatma kulesinin inşaatı da son aşamaya girdi.

Şu anda fırlatma kulesinin en üst kısmına Amerika Birleşik Devletleri bayrağının dikilmiş olması, inşaat işlerinin ana kısmının tamamlandığını gösteriyor. Aynı zamanda Roberts Road bölgesinde de altyapı genişletme çalışmaları hızla devam ediyor. SpaceX burada üretim kapasitesini artırmayı ve lojistik sistemini geliştirmeyi hedefliyor.

Testler ve gelecek planları

SpaceX şimdiye kadar Starship sisteminin (Super Heavy hızlandırıcı ve araç) beş başarılı test uçuşunu gerçekleştirdi. 2025 yılında tam olarak kaç roketin monte edileceği henüz bilinmese de, Gigabay'in faaliyete geçmesiyle bu süreç keskin bir şekilde hızlanacak. Şirket yakın zamanda Ship 40 aracının Raptor motorlarının 60 saniye boyunca başarılı bir statik ateşleme testi gerçekleştirdiğini de duyurdu.

Bu projeler, SpaceX'in sadece teknolojik değil, aynı zamanda ekonomik üstünlüğünü de sağlayacaktır. Roketlerin konveyör yöntemiyle, büyük miktarlarda üretilmesi, uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürecektir. Bu durum, Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için bile gelecekte uyduları uzaya gönderme ve küresel internet ağlarından yararlanma konusunda yeni fırsatlar yaratabilir.

Özetle, Florida'daki "Uzay Kıyısı" çehresini tamamen değiştiriyor. Gigabay fabrikası ve yeni fırlatma platformları, insanlığın çok gezegenli bir türe dönüşme yolundaki en büyük maddi adımlardan biri olarak hizmet verecektir.